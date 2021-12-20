Научная елка Skysmart пройдет в Московском зоопарке

Новогоднее научное шоу «Лаборатория чудес» состоится с 18 декабря по 5 января в иммерсивном пространстве «Зоодепо» Московского зоопарка. Новое место проведения научной елки порадует гостей удивительными мультимедийными возможностями, огромными проекционными экранами и погружением в атмосферу Научного Нового года.

Одно из главных новогодних представлений страны «Лаборатория чудес» расскажет зрителям, как наука помогает Деду Морозу и Снегурочке создавать настоящие новогодние чудеса. Вместе с героями гости Ёлки отправятся в удивительный мир Лаборатории чудес — место, где самые смелые идеи Деда Мороза и его свиты становятся реальностью.

«Московские зрители, в особенности дети, за последние пару лет очень соскучились по ярким и веселым мероприятиям. Мы специально сделали наше шоу для иммерсивного пространства «Зоодепо» максимально интерактивным, чтобы зрители почувствовали себя гостями настоящей Лаборатории чудес. Очень важно, чтобы Новый год был тёплым, добрым и семейным праздником, и наша задача — подарить гостям заряд новогоднего настроения и ощущения чуда», — рассказал организатор Научной ёлки Skysmart Тимур Лайшев.

Для создания фантастической атмосферы представления созданы уникальные видеодекорации с анимацией мирового уровня, которые будут проецироваться на экраны площадью более 300 кв.м., опоясывающие весь зал. Сценографы использовали более 100 единиц видео-, свето- и аудиооборудования на одной площадке. Но главные элементы шоу — эффектные научные демонстрации: механические, химические, оптические и электрические опыты. А любителей новейших разработок порадуют номера с дронами и другими высокотехнологичными аппаратами.

Перед началом главного шоу гостей ждет интерактивный научный квест от генерального партнера шоу, онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

«Научная ёлка Skysmart — живое воплощение принципов edutainment (подход, соединяющий обучение с развлечением), которые мы успешно практикуем в нашей онлайн-школе. Дети любят опыты и эксперименты — и шоу-формат с профессиональными актерами, вовлекающими активностями и, конечно, юмором, позволяет детям не только эмпирическим путем исследовать и познавать окружающий мир, но и чувствовать себя со-открывателями маленьких научных чудес», — рассказала генеральный директор онлайн-школы Skysmart Влада Каменкова.

После спектакля юные зрители смогут получить новогодние подарки: это научный набор с тремя экспериментами и конфеты от лучших российских производителей. Опыты из подарка помогут ребятам вырастить дома скульптуру из кристаллов, создать искусственный снег и зажечь волшебный химический фонарь.

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