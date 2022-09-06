Выставка «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной» открывается в Москве

13 сентября во Всероссийском музее декоративного искусства будет представлен новый художественный проект «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной». Выставка ознаменовывает собой веху в биографии автора — 50-летний юбилей художницы. Мы увидим разнообразные явления декоративно-прикладного искусства в перспективе развития современных технологий.

Елена Ковылина. «Огненная колесница». 2022. Триптих. Холст, масло, 165 х 585 см. (из трех частей размером 165 х 195 см.), фрактальная антенна, дополненная реальность

Елена Ковылина. «Космонавт и химера». 2022. Диптих. Холст, масло, 170 х 220 см. (из двух частей размером 170 х 110 см.), фрактальная антенна, дополненная реальность

Елена Ковылина. «Свет мой зеркальце…». 2022. Диптих. Холст, масло, 340 х 110 см. (из двух частей размером 170 х 110 см.), фрактальная антенна, дополненная реальность

Елена Ковылина. «Клубочек & навигатор». 2022. Холст, масло, 150 х 200 см., фрактальная антенна, дополненная реальность

Елена Ковылина. «Гироскутер и копыто». 2022. Холст, масло, 170 х 110 см., фрактальная антенна, дополненная реальность

Елена Ковылина. «Телега и моноколесо». 2022. Холст, масло, 170 х 110 см., фрактальная антенна, дополненная реальность

Елена Ковылина. «Аленушка, братец Иванушка и ИИ». 2022 Диптих. Холст, масло, 170 х 220 см. (из двух частей размером 170 х 110 см.), фрактальная антенна, дополненная реальность

Елена Ковылина. «Меркаба». 2022. Холст, масло, 200 х 200 см., фрактальная антенна, дополненная реальность

Елена Ковылина. «Иванушка и серый мотоцикл». 2022. Холст, масло, 200 х 150 см., фрактальная антенна, дополненная реальность

Елена Ковылина. «Снегурочка и НЛО». 2022. Диптих. Холст, масло, 170 х 220 см. (из двух частей размером 170 х 110 см.), фрактальная антенна, дополненная реальность

Елена Ковылина. «Родительский контроль». 2022. Холст, масло, 150 х 300 см., фрактальная антенна, дополненная реальность

«Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной» – это художественный эксперимент, в ходе которого происходит переисследование традиционных и, казалось бы, совершенно знакомых широкому зрителю предметов – методами современного искусства на базе хранилища музея.

С древних времен на Руси расписывали прялки и изразцы, покрывали шитьем одежду и головные уборы, вырезали узоры на мебели, изготавливали мелодичные бубенцы и затейливые игрушки. Волшебная красота предметов отражала стремление наделить их необычными свойствами и способностями. Так, в русских сказках появились сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, гусли-самогуды, ковер-самолет, самопередвигающаяся печка и волшебный клубочек. В этих образах отразился креативный дух народа, а многие сказочные проекты оказались успешно реализованными уже в наше время – в эпоху высоких технологий.

Куратор проекта Алина Сапрыкина в преддверии выставки заявила: «Игровую мистификацию о том, что произведения народной культуры являются предтечами инженерных достижений, а артефакты прошлого – приспособлениями забытой цивилизации, на самом деле, поддерживают хорошо знакомые нам современные явления: самолет, магнитофон, автомобиль, гироскутер, или навигатор.

И все это объединено работами одной из моих любимых современных художниц – Елены Ковылиной».

В рамках проекта «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной» художница представляет серию новых произведений. Фрактальные антенны, исполненные на основе орнаментов из коллекции музея, стали частью картин художницы: в них выражена авторская гипотеза о том, что прошлое, настоящее и будущее присутствуют в моменте «здесь и сейчас», а предметы декоративно-прикладного искусства, возможно, являются частью некоторой высокотехнологичной утерянной системы прошлого.

«Декоративно-прикладное искусство – это искусство, пришедшее из глубины веков, преимущественно коллективное, сформировавшееся в крестьянской среде, а также в среде городских и посадских мастеров-ремесленников. Однако, несмотря на свою кажущуюся примитивность, многие произведения являются до сих пор загадочными и не до конца понятными для современного зрителя.

Я рассматриваю эти артефакты с точки зрения развития технологий и четырех волн промышленных революций в России, сопоставляя развитие технологий и общества с развитием художественной народной культуры», – рассказывает автор идеи, художник Елена Ковылина.

Сара Виниц, продюсер проекта, издатель «Художественного журнала», основатель фонда поддержки современного искусства: «Проекты великого русского художника Елены Ковылиной в 2022 году являются ключевыми для нашего фонда и нам очень повезло с партнерами: взаимодействие с галереей ILONA-K artspace и Всероссийским музеем декоративного искусства в юбилейный год художника – большая честь для нас. Подготовка проекта заняла полтора года, и мы продолжаем актуализировать его. Живопись, фрактальные антенны, дополненная реальность выставки в 2022 году – это новая реальность».

После московской выставки «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной» будут показаны во многих регионах – от Чукотки до Калининграда».

Партнером специально разработанной инклюзивной программы проекта выступила Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива».

Выставка приурочена к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и реализована при поддержке Фонда культурных инициатив.

Выставка завершит работу 10 ноября.

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