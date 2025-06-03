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Выставка «Артек: 100 лет счастливого детства» открылась в Музее Победы

editor
By editor
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Артек: 100 лет счастливого детства
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы состоялось открытие выставки «Артек: 100 лет счастливого детства». Проект приурочен к вековому юбилею Международного детского центра «Артек» – первая смена в лагере открылась 16 июня 1925 года. В выставку вошло более 80 предметов из музея истории «Артека», Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, музеев-партнеров программы «Школьный музей Победы».

В церемонии открытия приняли участие директор ГБОУ города Москвы «Воробьевы горы» Елена Мельвиль, заместитель директора ФГБОУ МДЦ «Артек» Михаил Бакутин, директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, артековцы 1940-1960-х годов Светлана Кабанова, Петр Скобликов и другие.

Выставка в музее на Поклонной горе рассказывает о роли легендарного лагеря в развитии детского движения страны, образовательной и воспитательной миссии современного детского центра, его значимости в формировании нового поколения страны. Посетители могут увидеть настоящую летопись «Артека»: уникальные предметы, фотографии и документы с момента основания лагеря и до современности. Среди раритетов – первые документы «Артека», фотоальбом вожатого Михаила Новоселова 1930-х годов.

В центральной витрине представлены экспонаты-символы пионерского «Артека»: красное знамя первых лет «Клянемся выполнять заветы Ильича», форма артековцев и вожатых советского периода, пионерский горн и барабан.

Значительная часть выставки посвящена судьбе «Артека» в годы Великой Отечественной войны. Гости могут узнать историю «самой длинной смены» «Артека», продолжавшейся в эвакуации 1301 день, и увидеть альбом «Алтайского Артека», книгу «Мой Артек» об этом времени вожатой Нины Храбровой, открытки, дипломы, табель успеваемости, фотографии. Экспозиция также знакомит с периодом разрушительной оккупации лагеря, которая началась 7 ноября 1941 года. Посетителям показаны кадры документальной хроники освобождения «Артека» 15 апреля 1944 года бойцами Отдельной Приморской армии, копия акта восстановления «Артека», письмо артековки 1945 года с рассказом о том, как в лагере встретили День Победы.

Выставка подготовлена Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением МДЦ «Артек» и Музеем истории детского движения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» в рамках программы «Школьный музей Победы».

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