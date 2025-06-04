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ДомойМоскваПерсональная выставка «Город помнит все летние сны» Натальи Чобанян открылась в Москве

Персональная выставка «Город помнит все летние сны» Натальи Чобанян открылась в Москве

editor
By editor
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выставка натальи чобанян
Фото предоставлено организаторами

Галерея Elephant in the Louvre и телеграм–канал «Две в Москве» знакомят горожан с искусством вне галерейных стен. Проекты объединились, чтобы показать персональную выставку «Город помнит все летние сны» художницы Натальи Чобанян в студии флористики Studio 7 Экспозиция отражает повседневные истории, позволяющие каждому ощутить тишину и нежность лета среди городской суеты.

Выставка «Город помнит все летние сны» представляет работы художницы Натальи Чобанян. Среди её персональных проектов — выставка в галерее Masters, pop-up проект в галерее VZOR, выставка в КЦ «Артишок» и ЦСИ «Фабрика». Наталья также участвовала в ярмарках современного искусства blazar, |catalog|, Cosmoscow, а также в групповых выставках в Музее Москвы и Московском музее современного искусства.

Художница исследует отношения человека с окружающим пространством и временем, стремясь замедлить бурный ход жизни. Фреска аль секко, цианотипия и керамика используются как выразительные средства для фиксации хрупких моментов — летнего света, ускользающих образов и следов природы в городе. Эти материалы становятся не только художественными техниками, но и метафорами остановленного времени.

«Летом время в городе как будто замедляется, эти работы — подсмотренные сюжеты и фрагменты природы, которых так не хватает зимой», — рассказывает про свои работы Наталья Чобанян.

«Проекты Натальи Чобанян всегда отличаются вниманием к деталям повседневности и умением зафиксировать ускользающие состояния. В выставке «Город помнит все летние сны» нам было важно показать это спокойное, честное высказывание — о лете, памяти и личном восприятии города. Лето — это маленькая жизнь, и в её работах это ощущение особенно точно передано», — отмечает основательница арт-платформы Elephant in the Louvre Рузанна Оганесян.

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