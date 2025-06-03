Пляж Radio Monte Carlo в Сочи назвали самой стильной коллаборацией по версии Fashion TV

2 июня состоялась торжественная церемония вручения премии в сфере туризма класса люкс – Fashion Destination Awards 2025. Пляж Radio Monte Carlo в отеле Pullman был удостоен награды в номинации «Самая стильная коллаборация». Награду на сцене получила программный директор радиостанции Анастасия Елисеева.

Пляж Radio Monte Carlo в отеле Pullman Сочи открылся в конце мая и уже стал центром притяжения гостей и жителей курортной черноморской жемчужины.

Оформленный в золотистых теплых цветах и фирменной стилистике Radio Monte Carlo, он буквально переносит присутствующих в Италию. А картину шикарного отдыха дополняет плейлист от радиостанции – лучшие хиты XX и XXI века для людей с безупречным вкусом.

Благодаря яркой концепции и сильному позиционированию новая локация моментально привлекла внимание экспертов в области туризма и принесла радиостанции почетную награду.

Премия Fashion Destination Awards вручается лучшим отелям и курортам, топовым ресторанам и экспертам туристической индустрии, создающим уникальные премиальные предложения для аудитории.

«Благодарю организаторов премии Fashion Destination Awards за это признание, – говорит программный директор Radio Monte Carlo Анастасия Елисеева. – Мы хотели создать место для тех, кто любит хорошую музыку, эстетику, красоту Черноморского побережья. И надеемся, что нам это удалось. Очень приятно получать отзывы первых гостей и экспертов туристической индустрии. Уже год Radio Monte Carlo вещает в Сочи. Это невероятно атмосферный город, и мы рады стать его частью».

Открытие пляжа Pullman Сочи приурочено к 25-летию Radio Monte Carlo.