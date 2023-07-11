Платформа Простор от VK запускает выставку цифрового искусства «Искусство данных»

В Москве открывается выставка цифрового искусства «Искусство данных». Медиафасад флагманского туристско-информационного центра Москвы в парке «Зарядье» стал пространством для работ молодых медиахудожников из разных регионов страны. Выставка подготовлена креативной платформой Простор от VK совместно с галереей цифрового искусства Generative Gallery и Комитетом по туризму города Москвы.

Открытая креативная платформа Простор от VK объединяет творческих людей в сфере дизайна, музыки, графики, музыкальных видео и цифрового искусства. Они учатся у лучших экспертов в своих направлениях и вместе с ними создают креативные проекты. Программа Простора по медиаарту реализуется под руководством команды Generative Gallery – медиахудожников, кураторов и других экспертов индустрии.

Выставка «Искусство данных» собрала семь произведений современного цифрового искусства, посвященных большим данным. Каждое из них создано на основе цифровой статистики по различным темам – от климата до маршрутов движения московского транспорта.

На выставке будут представлены работы финалистов программы по медиаарту креативной платформы Простор. Среди творцов, чьи работы можно увидеть на выставке: Катерина Богатова («Ночное движение»), Сергей Толмачёв («Дефрагментация»), Олеся Чернявская («Цифровой лес»), Антон Григорьев («Ничего не понятно, но очень красиво»), Никита Колбовский («Фрактальные абстракции»), Андрей Горлачев («Ката шума») и Даниил Зуев («Искусство, порожденное сердцем»).

«Цифровые технологии способны преобразить творческий процесс и сделать его более многогранным и масштабным. Задача Простора от VK — дать возможность талантливым творцам заявить о себе с помощью современных цифровых инструментов. Благодаря нашему сотрудничеству с Комитетом по туризму города Москвы гости парка «Зарядье» смогут увидеть работы резидентов Простора и приобщиться к цифровому искусству», – рассказала Гранислава Артемьева, руководитель креативных индустрий VK.

«Благодаря выставке туристы и москвичи смогут познакомиться с яркими произведениями цифрового искусства, созданными художниками из разных городов России. Москва в очередной раз подтверждает статус столицы современного искусства и флагмана цифровизации во всех сферах жизни, включая культуру. Город ориентирован на привлечение молодежной аудитории и представителей креативных индустрий и обладает для этого всеми условиями», – отметила начальник Управления туризма Комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина.

Выставку «Искусство данных» можно будет увидеть на медиафасаде туристско-информационного центра Москвы в парке «Зарядье» до 23 июля. Работы молодых медиахудожников будут демонстрироваться дважды в день: с 22:00 до 22:30 и с 23:00 до 23:30.

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