Выставка «Артефакты Крымской войны 1853-1856 гг.» открыта в Музее военной формы

Мини-выставка «Артефакты Крымской войны 1853-1856 гг.» стала органичным дополнением основной экспозиции. Вниманию посетителей представлено около 60 предметов — свидетелей событий Крымской войны, элементов военной формы и знаков различия русской армии, памятников медальерного искусства второй половины XIX века из коллекции Геннадия Гусева.

Любителям военной истории будут интересны личные и коллективные награды участников событий, в том числе знаки на головные уборы, памятные медали, жетоны, наградные наперсные кресты полковых священников, принимавших участие в обороне Севастополя. Элементы военной формы представлены кокардами, киверными налобниками, ополченческими знаками, а также редкими мундирными пуговицами Военного и Морского министерств.

Безусловный интерес вызывает жетон, известный под наименованием «Крест железа и крови», учреждённый для участников обороны Севастополя к её 35-летию в 1890 году. Жетон был изготовлен частными мастерскими в ограниченном количестве — тиражом около 400 экземпляров, из чугунных осколков английских ядер, найденных на бастионах, люнетах и редутах Севастополя. На лицевой стороне креста размещён золотой оливковый венок, оплетающий центральный круг красной гильошированной эмали с цифрами «349» — по числу дней обороны.

В дальнейшем изображение этого жетона было размещено на полковых знаках нескольких полков русской армии, принимавших участие в Севастопольских сражениях. Они также представлены на выставке.

Среди экспонатов — свидетелей эпохи, самым значимым является налобник (герб) на каску нижнего чина 26-го Белостокского пехотного полка. После сражения при реке Альме 8 (20 н.ст.) сентября 1854 года англичане захватили отступающий русский обоз, в котором перевозили каски всего Белостокского полка, снятые солдатами после «Альминского дела». После окончании войны «пленные» русские каски были отправлены в Англию в качестве трофея. В том числе и каска, налобник которой представлен на выставке.

Отдельная витрина посвящена наградам противников России в той войне — коалиции стран в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.

Коллекционеров-фалеристов заинтересуют медали Великобритании за Крым и Балтику, памятные настольные медали Альминского, Инкерманского, Балаклавского сражений, отчеканенных Францией и Англией, турецкие медали участникам коалиции, редчайшая медаль Сардинского королевства за Крым и другие раритеты.

Выставку возможно посетить по входному билету в музей. Для некоторых категорий есть возможность бесплатного входа.

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