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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставку «Чистый лист бумаги» представили в Галерее Давыдково

Выставку «Чистый лист бумаги» представили в Галерее Давыдково

editor
By editor
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зебра
Изображение предоставлено пресс-службой Галереи Давыдково

14 декабря 2024 года в Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка «Чистый лист бумаги», посвящённая детскому рисунку, как феномену художественной культуры.

В детской художественной педагогике есть две диаметрально противоположные точки зрения. Первая: ребёнок – это чистый лист бумаги – что нарисуешь, то и будет. Нужен только «правильный» руководитель. Вторая точка зрения: не надо учить ребёнка, он уже талантлив. В нём уже всё заложено, а мы, взрослые, только испортим его наивный, такой милый взгляд на жизнь. Как обычно, истина где-то посередине.

Рисуют все дети. Однажды возникнув, рисунок ребёнка непрерывно развивается, меняется. Ребёнок, ещё не искушённый наукой и ремеслом, не имеющий личного жизненного опыта, нарушает все законы, придуманные профессионалами. Работы детей часто поражают естественностью, свободой в обращении с материалом и пространством.

В основе детского сознания лежит образ, единое целое. Его нельзя разъять и подвергнуть анализу. Нельзя применить привычную взрослую методику познания: от простого к сложному. Ребенок играет, фантазирует, создаёт свой мир и через него познаёт реальность. Жаль, что взрослея, он постепенно забывает дорогу в этот чудесный край, где краски ярче, запахи острее, звуки гармоничнее, а чувства – глубже!

Хорошо, если рядом в это время окажется мудрый педагог, Художник с большой буквы. Ведь нельзя пускать на самотёк раннюю любовь детей к рисованию, надеясь, что сам собою появится вкус, разовьются эстетические потребности.

Этой выставкой Галерея Давыдково приглашает зрителей и специалистов к разговору об изобразительном искусстве и художественном воспитании. В экспозиции будут представлены работы детей разного возраста, сделанные в разные годы в различных техниках.

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