В музее современного искусства АРТМУЗА представили выставку Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…»

Илья Козлов. Вечер, мостик. Холст, масло, 88х30 см

Любимая тема художника – «портреты» русской природы, в которых он стремится к глубине и повествовательной образности, придавая большое значение живописному языку своих произведений. Уголки знакомых ландшафтов предстают на картинах автора в характерные моменты их бытия, раскрываются через эмоциональное постижение света и цвета. Илья Козлов ищет в знакомом знаковое, при этом сознательно избегает всякой эпатажной оригинальности, считая, что природная правда всегда сама по себе уже свежа и оригинальна, нужно лишь вглядеться в неё.

Его пейзаж лаконичен и проникновенен. Содержание, передача дыхания жизни, — вот что для него дорого и к чему он стремится. Свет, воздух, пространство — компоненты формирования образа, по которым безошибочно узнаются картины автора.

В произведениях такого рода всегда ощущается как бы присутствие личности их создателя. Илья Козлов видится в своих работах художником глубокой души, способным в столь сложном жанре передать ощущение человека, оторванного от природы, или, наоборот, вернувшегося на родную землю.

По мнению Ильи Козлова, задача автора — преодолеть собственную ограниченность, индивидуализм через постижение всей палитры творческих идей современности и нахождение своего места в этой палитре. Только тогда может родиться исторически и художественно целесообразное произведение, которое будет отвечать на актуальные запросы общества и останется в истории искусств.

Илья Козлов. Весна в Парголово. Холст, масло, 70х85 см

Илья Козлов. Вечер, стирка. Холст, масло, 88х100 см

Илья Козлов. Закат на окраине. Холст, масло, 45х95 см

Илья Козлов. Закат над Вуоксой. Холст, масло, 50х125 см

Илья Козлов. Никольский скит. Холст, масло, 60х90 см

Илья Козлов. Пейзаж с мостиком. Вуокса. Холст, масло, 88х30 см