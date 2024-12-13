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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка-экскурсия при поддержке MR Group открылась в особняке на Новой Басманной

Выставка-экскурсия при поддержке MR Group открылась в особняке на Новой Басманной

editor
By editor
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Дом Демидова, 1790г.

Масштабный проект «Будущее воспоминаний» посвящен истории и дальнейшему развитию объекта культурного наследия федерального значения «Дом Демидова, 1790 г.», судьба которого неразрывно связана с важнейшими моментами русской культуры, науки и искусства. Строившийся как усадьба Демидовых, дом впоследствии перешел во владение князя Михаила Петровича Голицына.

Его стены хранят память о знаменитых владельцах и происходивших здесь событиях, но история особняка далека от завершения. Обращаясь к теме памяти, участники проекта исследуют события прошлого сквозь призму современности, в которой всегда есть место для планов на будущее. Таким образом, каждый посетитель выставки стал участником пространственно-временной экспозиции, созданной кураторами и российскими художниками.

Первыми гостями вечера, посетившими открытие, стали: Милена Орлова, Пьер Броше, Юрий Сапрыкин, Вадим Дымов, Ирина Седых, Бланарь Александр, Полина Бондарева, Дмитрий Гуржий и многие другие. Гостей приветствовали организаторы проекта.

«Мы проделали большую работу по созданию выставки в уникальном историческом пространстве — «Доме Демидова 1790г.», проект был организован благодаря поддержке и искренней вовлеченности команды компании MR Group в процесс создания выставки и неравнодушию к теме сохранения культурного наследия Москвы», — сказала на открытии куратор проекта Мария Салина.

Катя Бочавар, главный куратор выставки, объяснила концепцию:

«Название проекта «Будущее воспоминаний» говорит нам, что наши воспоминания формируют будущее, а воспоминания внутри человека достаточно трудно фильтруются: иногда невозможно понять – это твои воспоминания или воспоминания других людей, которые появились благодаря ярким впечатлениям, например, от произведений современного искусства. Мне бы хотелось, чтобы история этого дома и Басманного района, а также людей, которые здесь жили или бывали в нем, помогли нам сформировать наше будущее».

Ирина Дзюба, директор по девелопменту и партнер MR Group, поблагодарила всех участников проекта и подчеркнула:

«В данном проекте компанию MR Group, художников и кураторов объединила одна большая идея – желание рассказать историю особняка на Новой Басманной. Это уникальный для нас проект, ведь, как правило, участие компании происходит за пределами объектов, которыми непосредственно мы занимаемся. Именно усадьба Демидова с богатой историей стала нашим первым опытом в создании проекта для конкретного пространства».

В рамках проекта вместе с краеведами, историками, а также в сотрудничестве с музеем Басманного района созданы тематические туры об истории дома, его владельцев и одного из самых красивых московских районов, в полной мере сохранившего свой исторический облик.

В залах усадебного дома представлены работы ведущих современных авторов разных поколений: Семена Агроскина, Татьяны Баданиной, Феликса Буха, Вероники Георгиевой, Анны Желудь, Эльвиры Ибадулла-Заде, Сергея Катрана, Катерины Ковалевой, Саши Кокачевой, Антона Конюхова, Валерия Кошлякова, Серафимы Красниковой, Вильгения Мельникова, Славы Нестерова, Саши Павловской, Яна Посадского, Ольги и Олега Татаринцевых, Максима Татаринцева, Леонида Тишкова, Антона Чумака, Александра Шишкина-Хокусая, Нестора Энгельке. Вход на выставку оформлен инсталляцией Лилии Ким, посвященной проблеме исторической памяти.

Дом Демидова, 1790г.

Дом Демидова, 1790г.

Дом Демидова, 1790г.

Дом Демидова, 1790г.

Дом Демидова, 1790г.

Дом Демидова, 1790г.

Дом Демидова, 1790г.

Дом Демидова, 1790г.

Дом Демидова, 1790г.

Фото © пресс-служба MR Group

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