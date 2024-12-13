Выставка-экскурсия при поддержке MR Group открылась в особняке на Новой Басманной

Масштабный проект «Будущее воспоминаний» посвящен истории и дальнейшему развитию объекта культурного наследия федерального значения «Дом Демидова, 1790 г.», судьба которого неразрывно связана с важнейшими моментами русской культуры, науки и искусства. Строившийся как усадьба Демидовых, дом впоследствии перешел во владение князя Михаила Петровича Голицына.

Его стены хранят память о знаменитых владельцах и происходивших здесь событиях, но история особняка далека от завершения. Обращаясь к теме памяти, участники проекта исследуют события прошлого сквозь призму современности, в которой всегда есть место для планов на будущее. Таким образом, каждый посетитель выставки стал участником пространственно-временной экспозиции, созданной кураторами и российскими художниками.

Первыми гостями вечера, посетившими открытие, стали: Милена Орлова, Пьер Броше, Юрий Сапрыкин, Вадим Дымов, Ирина Седых, Бланарь Александр, Полина Бондарева, Дмитрий Гуржий и многие другие. Гостей приветствовали организаторы проекта.

«Мы проделали большую работу по созданию выставки в уникальном историческом пространстве — «Доме Демидова 1790г.», проект был организован благодаря поддержке и искренней вовлеченности команды компании MR Group в процесс создания выставки и неравнодушию к теме сохранения культурного наследия Москвы», — сказала на открытии куратор проекта Мария Салина.

Катя Бочавар, главный куратор выставки, объяснила концепцию:

«Название проекта «Будущее воспоминаний» говорит нам, что наши воспоминания формируют будущее, а воспоминания внутри человека достаточно трудно фильтруются: иногда невозможно понять – это твои воспоминания или воспоминания других людей, которые появились благодаря ярким впечатлениям, например, от произведений современного искусства. Мне бы хотелось, чтобы история этого дома и Басманного района, а также людей, которые здесь жили или бывали в нем, помогли нам сформировать наше будущее».

Ирина Дзюба, директор по девелопменту и партнер MR Group, поблагодарила всех участников проекта и подчеркнула:

«В данном проекте компанию MR Group, художников и кураторов объединила одна большая идея – желание рассказать историю особняка на Новой Басманной. Это уникальный для нас проект, ведь, как правило, участие компании происходит за пределами объектов, которыми непосредственно мы занимаемся. Именно усадьба Демидова с богатой историей стала нашим первым опытом в создании проекта для конкретного пространства».

В рамках проекта вместе с краеведами, историками, а также в сотрудничестве с музеем Басманного района созданы тематические туры об истории дома, его владельцев и одного из самых красивых московских районов, в полной мере сохранившего свой исторический облик.

В залах усадебного дома представлены работы ведущих современных авторов разных поколений: Семена Агроскина, Татьяны Баданиной, Феликса Буха, Вероники Георгиевой, Анны Желудь, Эльвиры Ибадулла-Заде, Сергея Катрана, Катерины Ковалевой, Саши Кокачевой, Антона Конюхова, Валерия Кошлякова, Серафимы Красниковой, Вильгения Мельникова, Славы Нестерова, Саши Павловской, Яна Посадского, Ольги и Олега Татаринцевых, Максима Татаринцева, Леонида Тишкова, Антона Чумака, Александра Шишкина-Хокусая, Нестора Энгельке. Вход на выставку оформлен инсталляцией Лилии Ким, посвященной проблеме исторической памяти.

Фото © пресс-служба MR Group