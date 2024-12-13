На выставке «Уникальная Россия» отметят юбилеи Матрешки, Жостово и Федоскино

Самая крупная выставка традиционных искусств «Уникальная Россия» году отмечает 5-летний юбилей. За четыре года выставка-форум зарекомендовала себя как площадка, транслирующая глубокие смыслы народного искусства, вечные ценности нашей культуры, которые лежат в основе развития России будущего. «Уникальная Россия» сегодня — это значимый национальный бренд, живое наследие России, пространство для презентации лучших проектов страны.

Приветствие в адрес участников и организаторов IV выставки «Уникальная Россия» направил президент Российской Федерации Владимир Путин, подчеркнув: «Отрадно, что за столь короткий срок ваш творческий и по-настоящему красивый проект завоевал широкую известность, стал большим, ожидаемым событием в культурной, общественной жизни столицы и всей России».

Пятый, юбилейный, год станет событием особенным. Объединяя и укрепляя связи между творческими союзами, общественными организациями, интеллигенцией, представителями бизнеса и власти, «Уникальная Россия» ярко транслирует и укрепляет культурный код страны, формирует туристическую привлекательность России, создавая благоприятный инвестиционный климат для расширения возможностей выхода на мировую арену российским творческим проектам и бизнесу, знакомя гостей как с традициями, уходящими вглубь веков, так и с инновациями в области креативных индустрий, в частности, на стыке искусства и IT-технологий, робототехники, что привлекает к проекту молодежь. «Уникальная Россия» формирует образ успешной России, которая творит свою историю здесь и сейчас, опираясь на талант и трудолюбие выдающихся наших соотечественников.

Представляя страну во всем её этнокультурном разнообразии, в 2025 году в выставке-форуме планируется участие экспонентов из более чем 70 регионов России. Наряду с этим международные делегации дружественных стран все активнее принимают участие в работе выставки. Национальные экспозиции «Уникальной России» с каждым годом становятся интереснее и разнообразнее. Республики Крым, Татарстан, Башкирия, Бурятия, Якутия, Калининградская, Нижегородская, Рязанская, Тюменская области и другие регионы показывают самобытность нашей страны зарубежным гостям. В то же время соотечественники также наглядно могут познакомиться здесь с культурой, традициями и бытом таких экзотических стран, как Индонезия, Шри-Ланка, Индия и другие. В 2025 году «Уникальная Россия» формирует обширную международную программу совместно с представительствами стран БРИКС+ и других дружественных стран.

Важной частью выставки «Уникальная Россия» по традиции является историческая составляющая. В исторической части выставки будет две центральные экспозиции. Одна из них посвящена 325-летию Пробирной палаты России, которая неразрывно связана с ювелирным искусством нашей страны и именами таких выдающихся ювелиров прошлого, как К. Фаберже, П. Овчинников, И. Хлебников, А. Постников. Репродукции изделий великих предшественников будут представлены наряду с работами современных ювелирных компаний России, таким образом давая проследить преемственность традиции.

Вторая экспозиция, посвященная 130-летию прославленного предприятия народных художественных промыслов — «Торжокские золотошвеи», представляет: парадный мундир адмирала морского флота дореволюционного периода, копию платья Екатерины II, заказанного ею во время посещения Торжка, современный мундир президентского полка и мундир официального представителя МИД России Марии Захаровой. Три эпохи: знамя Российской Империи, Советский Флаг и Российский и три кокошника – дореволюционный, советского времени и современный также представлены вниманию гостей выставки.

В рамках выставки-форума не останутся без внимание и значимые юбилеи, которые имеют непосредственное отношение к народным художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству России:

230 лет Федоскинской лаковой миниатюре,

230 лет Павлопосадскому платку,

200 лет Жостовской росписи подносов,

135 лет первой Матрешке.

Эти символы российского народного искусства широко известны во всем мире и являются национальной гордостью России.

На площадке «Уникальной России» проходит множество культурных и деловых мероприятий. Это форумы, фестивали, показы дизайнерских коллекций одежды, выступления творческих коллективов, лекции и встречи с героями и ветеранами, международные мероприятия с участием посольств зарубежных стран. Среди мероприятий деловой и культурной программы нынешнего сезона: награждение лауреатов конкурсов «Уникальные мастера России» и «Золотые руки России», юбилеи Творческого союза декоративно-прикладного искусства и Ассоциации «Наследие и Традиции», 1-й Всероссийский конкурс патриотических блогеров «Наше оружие – слово», Форум «809», направленный на реализацию Указа президента РФ о сохранении нравственно-культурных ценностей нашей страны, и другие события.

В культурную программы выставки включены: концерт-презентация книги кандидата исторических наук, видного общественного деятеля Галины Ананьиной «Россия навсегда», музыкальный фестиваль фольклорных коллективов «ВотЭтно!»; Дни моды российских дизайнеров «Уникальная Россия» и Фестиваль моды «Взором на восток», представляемый Евразийской ассоциацией этнодизайнеров; спектакль Сергея Федотова «Желтое танго» по творчеству Александра Вертинского, Фестиваль хореографии и другие мероприятия самого широкого тематического спектра.