Музей Победы дополнил экспозицию «Путь к Победе» новыми реликвиями

Музей Победы представил около 20 реликвий в масштабной экспозиции «Путь к Победе». Это мультимедийное музейное пространство было открыто к 80-летию окончания Великой Отечественной войны в 2025 году. Экспозиция посвящена подвигам и судьбам солдат и офицеров Красной Армии и раскрывает природу массового героизма советских воинов.

«Уникальной частью экспозиции стал интерактивный комплексе «Реликвии Победы», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Впервые к созданию проекта привлечены более 100 музеев — членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, а также международного проекта «Территория Победы». Подлинные раритеты из своих коллекций в музей на Поклонной горе предоставили столичные, региональные, школьные музеи России и Республики Беларусь», — подчеркнули в Музее Победы.

В 2026 году гости музея на Поклонной горе смогут увидеть реликвии, которые передали для экспонирования Центральный музей Вооружённых Сил, Государственный музей обороны Москвы, школьные музеи образовательных организаций из Москвы, Московской и Челябинской областей. Благодаря технологии смарт-стекло раритеты буквально оживают, показывая карту боевых действий, в которых участвовал герой Великой Отечественной войны, и демонстрируя фотографии, видеоматериалы о его жизни и подвиге.

Так, например, посетители увидят пистолет Mauser М. 712 маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза Михаил Катукова, с которым он прошел всю войну, а на Сандомирском плацдарме Михаил Ефимович поднялся во весь рост и с этим маузером пошел впереди солдат, возвращая людей на передовые позиции. Еще одна реликвия — маршальская шашка, принадлежавшая Маршалу Советского Союза Фёдору Толбухину. С шашкой на плече Фёдор Иванович командовал сводным полком 3-го Украинского фронта на Параде Победы 24 июня 1945 года.

В витринах также представлены карманные часы летчика Амет-Хана Султана, которые были ему подарены Ярославским городским комитетом обороны за героически сбитый таранным ударом самолет «Юнкерс-88» над Ярославлем 31 мая 1942 года.

«В небе над Ярославлем в схватке с немецким бомбардировщиком «Юнкерс-88» Амет-Хан Султан мастерски направил свой истребитель «Харрикейн» в хвостовое оперение вражеского самолета, после чего выпрыгнул с парашютом. За этот боевой подвиг Амет-Хан Султан был награжден орденом Ленина и часами, занесен в список почётных граждан города Ярославля. Всего за годы войны он совершил 603 боевых вылета, провёл 150 воздушных боёв, сбил 30 вражеских самолёта единолично и 19 в составе группы», — рассказали в Музее Победы.

Среди представленных раритетов – личные вещи артиллериста Юрия Квеста. участника Курской битвы штурмана Николая Немченко. Это его китель, хордоугломеры, пишущая машинка «Erika», архивные фотографии, фронтовые письма. «Свою первую награду — медаль «За отвагу» — ефрейтор Квест, командир отделения вычислителей, получил во время операции «Багратион» летом 1944 года. Выполняя разведку в тылу врага, его группа была обнаружена. При отходе Юрий Николаевич, рискуя жизнью, вернулся под огнём, чтобы спасти окружённого фашистами командира, и вывел его к своим. После этого случая Юрий несколько дней пролежал в землянке, он не мог ходить, ноги не слушались», — отметили в Музее Победы.

Среди необычных реликвий — шахматы и «головоломка Адмирала Макарова», принадлежавшие Адмиралу Флота Советского Союза Николая Кузнецову. Николай Герасимович брал их с собой в поездки со времен его назначения военно-морским атташе в Испании в 1936 году, эти игры скрашивали отдых адмирала Кузнецова и во время Великой Отечественной войны.

Всего в мультимедийной экспозиции «Путь к Победе», которая реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы, представлено около 200 подлинных раритетов.

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва