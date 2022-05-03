Выставка «Фамильные ценности» открывается в Музее AZ

Экспозиция представит работы семи художников одной династии: знаменитого художника-нонконформиста Франциско Инфанте и его супруги Нонны Горюновой-Инфанте, его сыновей Пакито и Платона, Дарьи Коноваловой-Инфанте – супруги Платона, а также Серафима и Тихона — внуков Франциско. Зрители увидят фото, графику, мультимедиа — всего более 50 работ — из коллекции Музея AZ, Наталии Опалевой — генерального директора музея, и собрания семьи Инфанте. Выставка займет все пространство музея. В мае 2022 года Музею AZ исполняется 7 лет. Выставка «Фамильные ценности» станет юбилейным, 25-м, проектом Музея.

Н. Горюнова и Ф. Инфанте на съёмках артефактов. Сотогранде. 1992. Коллекция семьи Инфанте

Франциско Инфанте на съемках артефактов. Деревня Матабуэна, Испания. 1993. Коллекция семьи Инфанте

Инфанте за работой. 1 этаж. Кадр из фильма Александра Долгина «Инфанте. Мысли вслух». 2009

Франциско Инфанте. Артефакты из серии «Добавления». 1983. Коллекция семьи Инфанте

Франциско Инфанте. Артефакты из серии «Очаги искривленного пространства». 1979. Коллекция семьи Инфанте

Франциско Инфанте. Артефакты из цикла «Альпийский снег». 2009. Коллекция семьи

Франциско Инфанте. Проект реконструкции звездного неба. 1965-1967. Коллекция Наталии Опалевой

Франциско Инфанте-Арана — современный классик российского лэнд-арта и кинетического искусства, теоретик искусства, который по праву считается одной из ведущих фигур в искусстве второй половины ХХ века. В 60-х он исследовал способы запечатлеть движение в рисунке, в 70-х вместе с супругой Нонной Горюновой начал создавать абстрактные инсталляции — «артефакты» в природных ландшафтах, используя зеркала, подвижные элементы и оптические иллюзии. Работы Франциско Инфанте и Нонны Горюновой находятся в собраниях крупнейших музеев по всему миру, среди них: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, ГМИИ им. Пушкина, Центр Помпиду (Франция), Бруклинский музей (США) и многие другие.

Дизайн первого этажа выставки отсылает к инсталляции Франциско Инфанте и Нонны Горюновой, которую художники представили в 2000 году в культурном Центре Собора Сан-Марко на испанском фестивале Transito. Здесь будет воссоздана стена мастерской Франциско Инфанте, где расположатся 32 работы разных серий из собрания художника. Напротив – работы детей и внуков Франциско Инфанте: Пакито, Серафима, Тихона. По воспоминаниям куратора Полины Лобачевской, в мастерской художника часто находились дети: рисовали, занимались лепкой и просто проводили время, наблюдая за отцом и дедом. Так и в пространстве выставки их работы находятся друг напротив друга: дети «наблюдают» за работой отца.

Часть произведений создана специально для новой выставки, в том числе совместная инсталляция Платона Инфанте и Дарьи Коноваловой-Инфанте «Танец». Работа станет оммажем одноименной работе Анри Матисса, которая заполнит танцующими и музицирующими тенями членов семьи пространство второго этажа Музея.

Платон Инфанте — младший сын Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Один из создателей группы «Хомоурбан», известной своими перфомансами и фильмами. Занимался видео-инсталляциями с включением компьютерной графики, а с 2015-го года выставляет мультимедиа объекты, в которых компьютерная графика соединяется с реальными предметами, превращаясь в невиданный аттракцион, балансирующий на грани тактильных и зрительных возможностей человеческого восприятия.

Дарья Коновалова-Инфанте — художница, ее первым учителем стал отец, художник Дмитрий Ханин. Поступила в МСХШ, где семь лет училась в одном классе со своим будущим мужем Платоном Инфанте. Была бас-гитаристкой в музыкальной группе, созданной студентами мехмата МГУ, затем в группе «Ультрамарин». В группе «Хомоурбан» была художником по костюмам, гримером и оператором. С 2015 года начала активную выставочную деятельность.

Третий этаж Музея будет полностью посвящен творчеству Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Здесь будет представлена знаменитая серия «Проекты реконструкции звездного неба». В 1965 году художник, любуясь звездами на берегу Черного моря, решает попробовать перенести свои геометрические конструкции из чертежей на небо. Эта идея перерастает в попытку «переустроить» небо по своим законам: использовать излюбленные фигуры и прямые линии, чтобы гармонично структурировать звезды. Позднее Инфанте осознает, что звездный мир нам недоступен, а, следовательно, и переустроить его в соответствии со своими эстетическими представлениями невозможно. Так появляется идея именно реконструкции, а не перестройки, которая получает название «Проекты реконструкции звездного неба». Позднее серия войдет в коллекции мировых музеев современного искусства и станет одной из самых узнаваемых в творчестве художника.

Также в рамках выставки будут показаны две работы Пакито Инфанте — старшего сына Франциско Инфанте и Ноны Горюновой. Пакито получил художественное и музыкальное образование. Известен как художник, музыкант, дизайнер и перформер.

С творчеством Франциско Инфанте и его семьи арт-директора Музея AZ, автора и куратора Полину Лобачевскую связывает не одно десятилетие дружбы и сотрудничества, а также многочисленные совместные проекты, среди которых выставка «Снежный меридиан» в Третьяковской галерее.

Сегодня не только старшее поколение Инфанте, не только их дети, но уже и внуки — Серафим и Тихон — продолжают свои художественные поиски в ХХI веке, утверждая и развивая «фамильные ценности» русского авангарда. В экспозицию включены несколько документальных фильмов и видео, посвященных Инфанте. В рамках выставки запланирована обширная детская программа с участием художников и несколько встреч с Франциско Инфанте.

«Фамильные ценности… первая ассоциация — драгоценности, золото-бриллианты, столовое серебро, картины, антиквариат… в семье Инфанте по наследству передается самое редкое — талант; механизм его появления у человека и уж тем более передачи следующим поколениям так и не изучен генетиками, но в случае с Инфанте это факт: талантливы абсолютно все», – говорит генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева.

«Семь художников, работы которых представлены на выставке «Фамильные ценности» в Музее АZ, лишь часть разветвленной семьи русских авангардистов, носящих испанскую фамилию Инфанте. Каждый из них, учась у родителей и проникаясь духом и буквой их творчества, умудряется вытворять такое, что предшественнику и в голову не приходило. Любой домашний праздник в семье художников становится явлением современного искусства. И все члены большой семьи классно танцуют. Каждый сам по себе и по-своему. И все вместе», – рассказывает куратор, арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская.

Выставка работает с 28 мая по 14 августа 2022 года.

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