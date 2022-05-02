ПРОВЕДИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ НА ИЗМАЙЛОВСКОМ ОСТРОВЕ!

С 1 мая усадьба «Измайлово» переходит на летний режим работы: территория Измайловского острова будет открыта с шести часов утра до полуночи. Рукотворный остров, созданный три с половиной века назад, – отличное место для тихих прогулок, здесь можно отдохнуть от городской суеты, послушать как шумят вековые липы, поют птицы, полюбоваться старинной башней из красного кирпича и сверкающими на солнце изразцами Покровского собора.

Постоянная экспозиция «Измайлово – царская вотчина XVII века» будет работать в продленном режиме: по пятницам и субботам с 10:00 до 21:00. В связи с майскими праздниками выставка будет открыта для посетителей и в понедельники 2 и 9 мая.

ЭКСКУРСИИ

Если вы хотите прогуляться на свежем воздухе и познакомиться с историей царской усадьбы, лучший способ – посетить экскурсию «Заповедными тропами старинного острова». А если вы хотите рассмотреть постоянную экспозицию в компании гида, то предлагаем три варианта: «Измайлово – остров-рай» здесь можно послушать о передовом хозяйстве и архитектурном ансамбле острова; на экскурсии «Царственные жены на Измайловском острове» расскажут о быте российских цариц и императриц, их привычках, любимых занятиях во время отдыха, а также о системе обучения и воспитания царевен; а программа «Последний царь Всея Руси и первый русский Император» раскроет подробности взаимоотношений усадьбы и легендарного Петра Великого.

ЛЕКТОРИЙ

В Мостовой башне проходили заседания Боярской думы и Сената, царь Алексей Михайлович наблюдал с ее гульбища за кулачными боями, маленький царевич Петр звонил в колокола, а в ее подвалах, по указу императрицы Анны Иоанновны, проводили допросы заговорщиков. Об этом и многом другом научные сотрудники МГОМЗ расскажут 5 мая и 7 мая на лекции «Мостовая башня в Измайлове. Страницы истории».

Узнать историю создания военной богадельни, построенной под непосредственным руководством императора Николая I на Измайловском острове для отставных солдат, а также о реставрации памятников архитектуры ХVII века, которой занимался архитектор Константин Тон, можно 7 мая на лекции «Николаевская Измайловская военная богадельня».

МАСТЕР-КЛАССЫ

Если вы хотите узнать об особенностях графики, познакомиться с такими жанрами изобразительного искусства, как пейзаж и портрет, предлагаем принять участие в мастер-классах художника Виктора Маторина «Портрет» (4 мая) и «Пейзаж» (6 мая).

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