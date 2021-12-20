«Сокровища гробницы Тутанхамона»: новая выставка на ВДНХ

23 декабря 2021 года в павильоне № 33 откроется выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», посвященная культуре Древнего Египта. Гости ВДНХ увидят более ста экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в легендарной гробнице фараона. Над их воссозданием не один год работала команда художников, музейных реставраторов и египтологов.

На открытии запланированы выступления почетных гостей: посол Арабской Республики Египет Nazih El-Nagari, первый секретарь посольства Арабской Республики Египет Mohamed Elabrak, доктор исторических наук, заведующий отделом Древнего Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков, доктор исторических наук, профессор кафедры Древнего Востока СПбГУ Аркадий Демидчик, коммерческий директор АО «ВДНХ» Тимур Зельдич, руководитель Департамента конгрессно-выставочной деятельности АО «ВДНХ» Татьяна Анисимова.

Проведение выставки приурочено к столетию знаменательной даты. В 1922 году британский археолог Говард Картер обнаружил нетронутую гробницу Тутанхамона и подарил миру не только пять тысяч произведений искусства, но и легенду, которая оказала существенное влияние на киноиндустрию, писательский мир и даже моду. Эти находки произвели сенсацию в археологии и дали ученым бесценный материал для изучения древнеегипетского искусства.

«Сокровища гробницы Тутанхамона» — образовательно-развлекательный проект, который будет интересен посетителям любого возраста. Это не просто музейное пространство, это увлекательное путешествие в сопровождении профессиональных экскурсоводов, которые проведут по местам раскопок и позволят почувствовать гостей настоящими археологами.

В экспозиции представят точные копии предметов, обнаруженных в легендарной гробнице египетского фараона. Часть из них невозможно увидеть ни в одном музее мира, например, безвозвратно утраченные или полностью разрушенные предметы. Гостей ждут блеск и величие царских драгоценностей, непривычные предметы быта, золотая парадная колесница, статуи богов, магические украшения царской мумии, саркофаги, самый известный бюст Нефертити и знаменитая погребальная маска Тутанхамона.

Выставка будет работать до 31 августа 2022 года, ежедневно с 11:00 до 22:00. Для всех любителей истории здесь пройдут открытые уроки и лекции, а также будут организованны групповые посещения для образовательных учреждений. Узнать более подробную информацию о проекте и приобрести билеты можно на официальном сайте.

На ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в павильонах также масочный режим.

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