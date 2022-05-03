Выставка «Анималистика в изобразительном искусстве XIX века» открытваеся в Государственном музее А.С. Пушкина

Выставочный проект посвящен изображению животных в искусстве XIX века. Их тесная связь с различными сферами жизни человека – войной и охотой, хозяйством и транспортом – находила отражение в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве того времени.

Многочисленные войны пушкинской эпохи способствовали развитию жанра батальной живописи. Популярностью пользовались сцены охоты, которая была одним из излюбленных увлечений дворянства. Мода на «четвероногих любимцев» – многочисленных мопсов, болонок, левреток, шпицев – проявлялась в искусстве портрета. В сельских пейзажах и сценах крестьянской жизни преобладали образы домашних животных. «Геральдические» звери и птицы – львы, олени, орлы и пр. – украшали гербы аристократов. Скульптурные изображения животных служили элементами внешнего декора зданий и их внутреннего убранства.

Часы. Франция. Начало XIX века (1801-1810). Бронза, литьё, золочениеЧасы. Торговый дом братьев Четуновых. Конец XIX — начало ХХ века. Бронза, золочение

Экспонируемые на выставке работы многообразны. Для одних животные являются смысловым центром; на других они лишь присутствуют в различных жанрах – бытовом, охотничьем, батальном; на третьих – выполняют роль стаффажных фигур, призванных оживить полотно.

Неизвестный автор. Лубок «Как мыши кота хоронили». Бумага, ксилография, тушь, акварель

Открывают экспозицию лубочные картинки, главными действующими лицами которых являются животные. Их условность резко контрастирует с другими живописными и графическими работами, которые отличает более реалистичное изображение зверей и птиц, точность в передаче художниками мельчайших деталей – характерных поз, структуры меха или окраса оперения.

Каразин Н.Н. «Бегущая лошадь». 1861. Бумага тонированная, карандаш, белила

Следующий раздел посвящен лошадям, без которых не обходились ни военные действия, ни охота, ни поездки. Не удивительно, что внимание художников и скульпторов было приковано к этим красивым и сильным животным. Их эталоном в искусстве стали скульптуры П.К. Клодта. Его скульптурная композиция для Аничкова моста, воспроизведенная на акварели В. С. Садовникова, является украшением выставки. Особого внимания заслуживают работы К. Верне. Рисуя лошадей и всадников, кавалькады и верховые прогулки, художник каждый раз находил новую красоту в гибких движениях и стройных пропорциях благородных скакунов. Освоение изобретенной в самом конце XVIII столетия техники литографии принесло Верне дополнительную популярность. Среди признанных мастеров жанра, представленных на выставке – А. О. Орловский, Н. Н. Каразин, Н. Е. Сверчков и др.

Jazet J.P.M. по оригиналу Vernet C. Охотничья травля. Париж. 1827. Бумага, акватинта

Значительную часть экспозиции составляют произведения «охотничьего» жанра. Эта тема характерна для всех этапов истории искусства, во всех культурах и странах. Ее «действующие лица» – лошади, различные породы охотничьих собак и дикие звери. Блестяще изображали охотничьих собак С. Хоуитт, Л. Даншин, К. Верне, чьи работы свидетельствуют о знании анатомии, характера и повадок животных.

Главными персонажами сельских пейзажей выступали домашние животные – участники жизни крестьян. Соответствующий раздел выставки объединяет живописные и графические изображения коров, коз, лошадей, волов. Независимо от того, как именно они нарисованы – лежащими, стоящими или мирно пасущимися, – художники старались придать им индивидуальный характер и эмоциональную выразительность.

Danchin L. Эстамп. «Кокер-спаниель с кроликом». Первая треть ХХ в. Цветная фотогравюра

На многих портретах XIX века рядом со своими хозяевами запечатлены комнатные собачки. Мода на них пришла в Россию из Европы в XVIII веке. Царская фамилия не раз получала в подарок от иностранных послов миниатюрных четвероногих друзей. На гравированном портрете Екатерины II работы Н. И. Уткина и И. В. Ческого с оригинала В. Л. Боровиковского императрица изображена с одной из своих любимых левреток. На офорте Ю. Лекса и Ф. Дитриха с оригинала Л. И. Киля рядом с великим князем Константином Павловичем также находится его любимый пёс.

Отдельной темой выставки являются иллюстрации Е.М. Бём к басням Крылова, передающие идеи поучительных текстов с живостью и сатирой. Главной задачей художницы была как точность в изображении животных, так и наделение их чертами, поступками и переживаниями, присущими людям.

Авторами живописных и графических произведений, представленных на выставке, были русские и иностранные мастера XIX века. Одни из них оставили заметный след в истории искусства. Имена других остались неизвестны для потомства. Однако работы всех этих художников свидетельствуют об интересе и любви к изображаемому ими миру природы.

Выставка работает с 7 мая по 18 сентября 2022 года.

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