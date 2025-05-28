В пресс-центре РИА Новости рассказали о II Международном фестивале кино стран Евразии «Евразия-Кинофест»

Автономная некоммерческая организация «Евразия» рассказала в пресс-центре РИА Новости в Москве о II Международном фестивале кино стран Евразии «Евразия-Кинофест». Он пройдет в Сочи и объединит кинематографистов из 25 стран мира, в том числе из Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. В этом году в фестивале примут также участие Туркменистан, Пакистан, Кения, Германия, Турция, ЮАР, Швейцария, Монголия, Бразилия, Франция, Испания, Австрия и Сербия.

На пресс-конференции выступили президент II Международного фестиваля кино стран Евразии «Евразия-Кинофест», российский и узбекский киноактёр, режиссёр, сценарист и продюсер Джаник Файзиев; председатель Совета АНО «Евразия», депутат Госдумы РФ Алёна Аршинова; художественный руководитель фестиваля «Евразия-Кинофест» Сергей Новожилов; программный директор кинофестиваля Александра Жукова; режиссёр из Узбекистана Эльдар Юлдашев; председатель жюри конкурсной программы документальных фильмов фестиваля «Евразия-Кинофест» Армине Авдолян.

Спикеры подчеркнули, что главные задачи фестиваля «Евразия-Кинофест» — формировать общее евразийское кинопространство, укреплять культурные связи между народами и создавать площадку для профессионального диалога, межкультурных связей и дружеского общения.

На кинофестивале представят фильмы, охватывающие широкий спектр тем, включая историю и военно-исторические события, международные отношения, традиционные и культурные ценности, а также рассказы о людях, внесших значительный вклад в развитие своих стран. Особое внимание будет уделено вопросам гражданского общества, социально-бытовым проблемам, культуре и спорту. Конкурсная программа включает полнометражные и короткометражные художественные ленты, а также документальное кино.

«»Евразия-Кинофест» — детище Тиграна Кеосаяна, и я очень надеюсь, что скоро он выздоровеет и вернется к нам. Потому что, конечно же, лучше него никто этого сделать не сможет. На второй кинофестиваль приезжают участники из 25 стран, в том числе из Испании, Германии, Сербии, Пакистана, Индии. И это не только кинематографисты. Это журналисты, актёры, киноведы и так далее. На протяжении восьми дней будет происходить обмен мыслями, идеями и смыслами, начнут образовываться единые кластеры взаимопонимания. И ничего дороже этого в нашей профессии нет, особенно сейчас, когда Россию пытаются изолировать от мирового процесса. На фестиваль приезжает огромное количество специалистов, которые будут проводить мастер-классы и круглые столы. Поэтому переоценить важность фестиваля «Евразия-Кинофест» сегодня невозможно», — заявил Джаник Файзиев.

В числе гостей — президент II Международного фестиваля кино стран Евразии «Евразия-Кинофест» Джаник Файзиев; директор «Мосфильма», народный артист России Карен Шахназаров; заслуженная артистка России Мария Шукшина; российский эстрадный певец, актер, телеведущий Родион Газманов; российская актриса Екатерина Шпица; сербский кинорежиссер и актер Гойко Митич; испанский сценарист и актер Хавьер Гонсалес; звезды французского кино Семи Насери и Фредерик Дефениаль, а также многие другие деятели российского и мирового кино, кино- и ТВ-индустрии.

Подготовлена насыщенные образовательная и деловая программы фестиваля. Кинематографисты примут участие в мастер-классах, круглых столах, форумах, панельных сессиях. Кроме того, запланированы новые форматы для профессионального общения, обмена опытом и обучения.

Центральным событием станут конкурсные, внеконкурсные и ретроспективные кинопоказы, а также творческие встречи с актерами и режиссерами из разных стран.

«»Евразия-Кинофест» — про то, что душа есть в каждом фильме, который мы показываем. Это кинокартины про нас — про тех, кто хочет быть сильным духом, стоять твердо на своей морали, на своих традиционных ценностях, осознавать свой культурный код и передавать его своим детям. Все это помогает нам создавать не просто единое информационное, а единое ментальное, образовательное и культурное пространство континента. Сверхзадача фестиваля «Евразия-Кинофест» — показать важность нашего видения, нашей истории. С 6 по 13 июня в Сочи все желающие смогут прийти и бесплатно посмотреть больше 90 кинокартин. Это то, что стоит увидеть, обсудить и сделать обязательным для показа в домашнем кинотеатре», — отметила Алёна Аршинова.

По традиции «Евразия-Кинофест» большое внимание уделит молодым представителям киноиндустрии и начинающим киноблогерам.

Победители кинофестиваля получат ценные призы и будут определены в следующих номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее документальное кино», «Лучший сценарий», «Приз зрительских симпатий» (интернет-голосование), «Лучший кинодебют», «Лучшая операторская работа», «Лучший художественный фильм», «За вклад в развитие кино», «Лучший короткометражный фильм», «Спецприз АНО “Евразия”».

«Гости фестиваля увидят 45 премьер — эти фильмы мы покажем в России впервые. От каждого из них едут режиссеры, продюсеры, с которыми можно будет обсудить картины. В целом мы старались исходить из того, что это должны быть универсальные человеческие истории с национальным колоритом и бэкграундом. У нас много фильмов об отношениях в семье, социальных кинокартин, фильмов о правах людей, философских историй. Уверена, что фестиваль получится насыщенным и с деловой точки зрения, и с образовательной, и с точки зрения кино», — сказала Александра Жукова.

В рамках фестиваля пройдет также питчинг на соискание грантовой поддержки лучших кинопроектов.