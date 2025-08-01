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ДомойМоскваВыставка фотографий с фестиваля студенческих спектаклей «Первый план» открылась в столице

Выставка фотографий с фестиваля студенческих спектаклей «Первый план» открылась в столице

editor
By editor
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первый план

На Никитском бульваре открылась выставка фотографий с фестиваля студенческих спектаклей «Первый план». Мероприятие в котором старшекурсники ведущих театральных вузов впервые пробовали свои силы на большой сцене, продолжается в виде выставки от студентов Школы фотографии и мультимедиа им. Родченко. Результатом коллаборации стала экспозиция из более 50 фотографий, сохранивших самые эмоциональные моменты на сцене и за кулисами.

В марте 2025 года Театр имени Гоголя в Москве открыл двери для фестиваля «Первый план», программа которого состояла из студенческих спектаклей ведущих театральных вузов. Более 3000 зрителей стали частью этого события, а за работой молодых талантов в течение всей фестивальной недели наблюдали студенты Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко.

В экспозиции фотографии со спектаклей разных жанров и направлений. Среди них — проникновенный «Чехов. Рассказы» от ГИТИСа, остроумный мистический мюзикл «Ужасы в цветочном магазине» студентов РГИСИ, камерная «Наполовину оконченная сказка» Школы-студии МХАТ, «Чайка» Высшего театрального училища им. Щепкина и яркая комедия «Трактирщица» Театрального института им. Щукина. Среди внеконкурсных показов — античная трагедия в современном прочтении «Вакханки» от Учебного театра Московского международного университета, гротескно-ироничные «Маски из Островской жизни» Высшей школы сценических искусств К. Райкина и философский «Человек, Чепуха, Чудо» от студентов Российской государственной специализированной академии искусств. Каждая из постановок отражает уникальные традиции и творческие особенности своей театральной школы.

первый план - выставка студенческой фотографии

Фестиваль «Первый план» стал новым опытом не только для молодых актёров, режиссёров и художников, но и для студентов Школы Родченко, которым удалось уловить настроение фестиваля и отразить его в фотографиях выставки.

Выставка подготовлена холдингом МТС Медиа и Школой Родченко при поддержке Департамента культуры Москвы. Фестиваль «Первый план» учрежден холдингом МТС Медиа и организован при участии МТС Live. По итогам МТС Медиа решил сделать его ежегодным событием — второй фестиваль состоится в 2026 году.

Фото © пресс-служба МТС

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