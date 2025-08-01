«По духу времени и вкусу»: музей-заповедник «Остафьево» представил выставку часов

На выставке «По духу времени и вкусу», которая открылась в Государственном музее-заповеднике «Остафьево» — «Русский Парнас», представили часы из собрания декоративно-прикладного искусства музейного фонда.

В XVIII – XIX веках часы подразделялись на каминные, кабинетные (настольные), напольные, настенные, каретные, карманные. В Остафьевской коллекции есть несколько английских часов, есть часы, изготовленные в России иностранными мастерами или под их руководством, но преобладают французские каминные часы в стиле классицизма и ампира. Некоторые из них строгой архитектурной формы в виде портика, другие украшены отдельными персонажами греческой и римской мифологии, есть многофигурные портальные часы с фигурами античных богов и героев, часы в виде лиры. Среди любимых персонажей, к которым нередко обращались в изобразительном и прикладном искусстве этого периода были Аполлон, Венера, Амур, Орфей, Геракл. Выполнены часы, как правило, из золоченой и патинированной бронзы, нередко в сочетании с мрамором. Не удивительно, что при создании экспозиции в остафьевском доме именно классицистическому художественному направлению уделялось особое внимание.

Характерной особенностью каминных часов было то, что они не только отсчитывали текущее время, но являлись важной частью декоративного убранства интерьера. Мраморные порталы каминов занимали доминирующее место в архитектурном пространстве залов королевских и аристократических домов и часы на каминной полке должны были их достойно украшать. Часто это были каминные гарнитуры, включающие помимо великолепных часов роскошные канделябры. В изготовлении часов участвовали часовщики, бронзовщики, литейщики, чеканщики, позолотчики, скульпторы, художники, создавая нередко настоящие шедевры.

На выставке собраны часы, которые уже экспонировались в залах парадного и жилого этажей остафьевского дома, а также часы, которые недавно были приобретены музеем и впервые демонстрируются нашим посетителям.

Более доступные для рассматривания в данном формате, они позволяют любоваться качеством их исполнения и «открывают» некоторые неявные смыслы, заключенные в их оформлении. Некоторые из них продолжают оставаться в интерьерах, являясь частью выставки. В музейном остафьевском собрании часов есть работы знаменитых французских мастеров, представителей известных династий часового дела: Henri Voisin, Claude Galle, Maison Marguis.

«Коллекция часов музея-заповедника Остафьево по своему художественному уровню представляет несомненный интерес и, надеемся, доставит нашим посетителям радость», — отметил директор музея-заповедника — Андрей Лоскутов.