Выставка французского художника Луи Эврар Десанлис «Под одним небом» открылась в Москве в галерее Детской художественной школы имени Валентина Серова.

Центром композиционного решения стала серия работ «Горизонты», написанная художником в 2017 году под впечатлением от бескрайних просторов России. «Небо обладает множеством состояний и меняется каждую секунду», говорит Луи Эврар Десанлис, «я стараюсь поймать и передать магию мгновения, чтобы ощутить единение со всем миром».

Новая серия работ «Парижские и Нормандские этюды» создавалась на пленэрах во Франции, пейзаж на них, как симфония мелодичен, имеет свой номер и последовательность, что создает единое произведение. Материал придаёт фактурность работе и помогает отразить замысел художника. Помимо излюбленных Ланавангардов, художник использует бумагу фламбуаян, фабриано, и крафт. Линейность и монохромность, акрил и смешная техника, являются средством для обличения ментального пейзажа в форму и музыку.

В экспозиции представлено более 50 работ автора в разных техниках.

Пространство для выставки было выбрано неслучайно, ведь Валентин Серов один из любимых художников француза, а дети, изучающие классическое искусство, особенно «тонко чувствуют». «Для нас эта выставка новый опыт, мы учим детей классическому искусству, и, это очень интересно, ведь современное искусство дает расширение творческих горизонтов, увеличение художественных возможностей, новые способы образного отражения мира, обогащение жанров, форм и выразительных средств», отметил на открытии выставки Николай Сергеевич Светлосанов, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.

«При создании своих произведений автор опирается на традиции русской школы живописи, создавая искренний и эмоциональный мир образов, наполненный красотой и гармонией. Влияние русских мастеров стимулирует художника экспериментировать с техниками, использовать яркие цвета и создавать привлекательные и пронзительные композиции», рассказала Галина Васильевна Мерзликина, куратор и организатор выставки, президент центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

«Эта выставка - культурный мост между Россией и Францией, тонкая нить от сердца к сердцу, соединяющая народы», - отметил на открытии Константин Михайлович Волков, начальник организационно-аналитического управления Россотрудничества, знакомый с художником еще со времён своей работы в Русском доме в Париже.

«Впервые художник посетил Россию в 2010 году во время перекрестного года Франции в России и России во Франции, тогда его выставки прошли в Брянске, Москве и Орле, в 2017 году в Музее Петергофа была впервые представлена серия «Горизонты», - рассказала на открытии Ирина Алексеевна Кеня, председатель Благотворительного Фонда имени братьев Могилевцевых, основатель Музея Брянских меценатов, соорганизатор выставки.

«Под одним небом» - это путешествие к бескрайней свободе, красоте и глубине пространства, единого для всех.

Куратор выставки: Галина Васильевна Мерзликина, президент центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни», вице-президент фонда содействия сохранению культурного наследия имени Константина Коровина «Спасем вместе».

Организаторы: Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни»; Благотворительный Фонд им. Братьев Могилевцевых; ГБУДО г.Москвы «ДХШ им. В.А. Серова».

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