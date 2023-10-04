Идея выставочного проекта «От реализма к абстракции» в залах Российской академии художеств возникла не спонтанно. Тринадцать лет назад, в декабре 2010 года, в стенах РАХ состоялось открытие выставки «Искусство врачевать и собирать искусство», где экспонировались произведения из коллекций трех известных врачей и собирателей: Михаила Алшибая, Давида Иоселиани и Марка Курцера, которых связывает многолетняя дружба и любовь к искусству. В выставке «От реализма к абстракции» к ним присоединился еще один увлечённый коллекционер, видный российский деятель искусств Владимир Малышев.

Многие столетия главенствующее место в изобразительном искусстве занимал реализм, основанный на греческом принципе мемезиса — подражания действительности. Во второй половине XIX — начале XX веков появилось множество течений и стилей (импрессионизм, экспрессионизм, футуризм, кубизм, и т.д.), пошатнувших этот постулат, конечной точкой стал абстракционизм, полностью его отменивший. Были открыты иные формы выражения - «чистый» цвет и форма. Основные жанры — пейзаж, портрет, натюрморт также «растворились» в абстракции. Во второй половине XX — начале XXI столетия в искусстве на равных существуют и развиваются как реалистические, так и беспредметные направления.

Временные и географические рамки, представленных на выставке произведений, довольно обширны. Здесь можно видеть тончайшие графические листы Александра Тышлера, Роберта Фалька, Михаила Соколова, Александра Лабаса; работы известнейших художников-шестидесятников – Анатолия Зверева, Владимира Немухина, Игоря Вулоха, Игоря Обросова, Игоря Ворошилова. Отдельный блок представлен классиками грузинской школы - это Ладо Гудиашвили, Давид Какабадзе, Тенгиз Мирзашвили, Зураб Нижарадзе, Елена Ахвледиани, Гаянэ Хачатрян. Собрание Владимира Малышева знакомит нас с художниками театра и кино, преподавателями и выпускниками художественного факультета ВГИКа (ректором которого он является): Валерием Архиповым, Борисом Бланком, Виктором Брагинским, Александром Матрёшкиным, а также современными художниками-пейзажистами – Антоном Стекольщиковым, Александром Варенцовым. Значительный блок представленных работ принадлежит кисти Никаса Сафронова.

Эти коллекции так же не похожи друг на друга, как художники и произведения в них входящие. Однако это дает возможность собрать весьма интересную мозаику художественного разнообразия стилей и жанров, проследить их художественный диалог. В настоящее время гостям выставки доступно не только скульптуры постоянной экспозиции Зураба Церетели, но и около ста семидесяти работ ста двадцати художников.

Фото – Виктор БЕРЁЗКИН, РАХ

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