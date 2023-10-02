Продолжая культурологические городские исследования на стыке архитектуры, дизайна, изобразительного искусства и музыки, на 11-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, девелопер MR Group показал партиципаторное искусство и представил концептуальный стенд с медитативной инсталляцией из десятков метрономов и pop-up кафе, которые отражают философию проектов: MOD, Symphony 34, SLAVA.

Экспозиция MR Group дала возможность поразмышлять о динамике и ритме в современном городе. Центральным объектом стенда стала партиципаторная медитативная инсталляция, собранная из 65 метрономов. Гостям стенда предлагалось самим создать рисунок звучания, запуская объекты в любом количестве, порядке и последовательности.

Инсталляция цитировала произведение «Симфоническая поэма для ста метрономов» выдающегося композитора второй половины XX века Дьерда Лигети. Его инструменты были запрограммированы на воспроизведение заданного темпа, начинали звучать одновременно и постепенно останавливались один за другим.

«Композиция инсталляции на Cosmoscow стала жестом уважения художникам эпохи постмодернизма. Нас впечатлил музыкальный язык Лигети и образ метронома, который выстраивает наши отношения со временем и порядком. Мы сделали инсталляцию свободной для эксперимента, поскольку для нас, как для девелопера, именно человек с его ритмами и энергиями становится главным медиумом идей. Идея создания симфонических поэм нам очень близка, ведь с помощью музыкальных инсталляций для своих проектов, мы транслируем их ключевые ценности. Например, для жилого комплекса Symphony 34 важной составляющей является динамичный и идеально сбалансированный ритм во всем — начиная от архитектурной концепции и заканчивая специально созданной Кириллом Рихтером симфонии», — рассказала о концепции инсталляции Екатерина Кутумова, заместитель генерального директора по маркетингу MR Group.

Компания также представила гостям ярмарки арт-объекты AR(T)CHITECTURE, вдохновленные образами двух высотных кварталов MR Group, архитектурные концепции которых созданы бюро Kleinewelt Architekten. Обе арт-инсталляции балансируют на междисциплинарном стыке архитектуры, урбанистики, дизайна и современных технологий.

Объект Architectural quartet интерпретировал квартал Symphony 34, строящийся в Савеловском районе. Элементы четырех башен, каждая в материале будущих фасадов, составляют скульптурную композицию. Ее фрагменты связаны между собой музыкальными струнами, напоминающими стройные линии проекта. Второй объект — Modernist’s book — визуализировал философию премиального комплекса MOD, реализуемого в исторической локации Марьиной Рощи. Его идея вдохновлена творчеством писателей-модернистов, в честь которых названы башни и клубные дома проекта — «Драйзер», «Камю», «Манн», «Гертруда Стайн» и «Айн Рэнд». В арт-объекте соединились два образа — раскрытой книги и модернистского архитектурного объема.

ДНК еще одной новой городской территории — амбициозного комплекса SLAVA, который MR Group реализует совместно с ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ), строящегося на территории бывшего часового завода «Слава», — вдохновила девелопера устроить на стенде зону для встреч в формате pop-up кафе. Сеты закусок и выпечки для него создал дуэт фуд-артистов Culina Studio. Новую рекламную кампанию проекта SLAVA девелопер также презентовал в рамках ярмарки — на утреннем превью, 28 октября, на образовательной сессии, посвященной влиянию нейросетей на визуальное искусство.

Команда MR Group использовала алгоритмы искусственного интеллекта в создании рекламных образов жителей нового квартала SLAVA — новатора, консерватора, прагматика и романтика — сгенерировала нейросеть Midjourney, обученная на миллионах изображений. Заместитель генерального директора по маркетингу MR Group Евгения Старкова отметила, что такой подход позволяет точнее настраивать рекламу, дополняя портреты новыми штрихами: «Это позволяет достичь максимальной релевантности для каждого клиента и персонализировать рекламное сообщение». Отличить нейроперсонажей от настоящих людей довольно сложно. «Нейросеть стала лучшим кастинг-директором», — прокомментировал кампанию SLAVA с нейроперсонажами Даниил Трабун, приглашенный лектор сессии, экс-креативный директор «Яндекс Маркет», «Яндекс Дзен», «Афиша», Esquire.

Участие MR Group в ярмарке современного искусства Cosmoscow продолжает диалог девелопера с представителями современной художественной культуры. Компания последовательно аккумулирует вокруг своего бренда созидательные проекты и инициативы во всех сферах культурной жизни.

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