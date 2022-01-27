Выставка живописи Tempore comporandi откроется в Artplay

С 1 по 28 февраля 2022 года в Artplay в зале «Лаборатория» (ул. Нижняя Сыромятническая, 10, строение 3, этаж 2) пройдет выставка современных художников «Tempore comporandi. Время сравнений». Куратор юбилейного проекта – искусствовед и культуролог Галина Мажейкина, отмечающая 30-летие творческой деятельности.

Цель проекта – проследить путь художника от традиционной академической школы к обобщению объекта до художественного образа, показать разные приёмы работы с контекстами и вызовами новой цифровой реальности. В экспозиции выставки объединены работы разных лет, дающие представление о том, как меняется визуальное мышление авторов произведений.

Чем больше мы «внедряемся» в цифру, тем желаннее становится рукотворность и личностный взгляд на окружающий мир. Тем ценнее индивидуальность, свобода и открытость в попытке всеобъемлюще отразить картину мира, создать атмосферное пространство с тончайшими интонациями.

На выставке будут представлены картины художников, с которыми Галина Мажейкина работает с 1992 года по настоящее время: Клара Голицына, Ирина Ива, Юрий Фатеев, Мария Анш, Юрий Дырин, Екатерина Кудрявцева, Александр Грип, Сурен Айвазян.

Вход на выставку свободный. Время работы с 12:00 до 20:00.

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