Выставка иллюстраций «Сила образа» в РГДБ

11 мар­та 2021 года в Рос­сий­ской госу­дар­ствен­ной дет­ской биб­лио­те­ке состо­ит­ся откры­тие выстав­ки иллю­стра­ций худож­ни­ков-участ­ни­ков VI Тал­лин­ско­го три­ен­нал­ле иллюстрации.

Цель Тал­лин­ско­го три­ен­на­ле – пред­ста­вить кни­гу как часть интел­лек­ту­аль­ной куль­ту­ры, а книж­ную иллю­стра­цию – как неотъ­ем­ле­мую состав­ля­ю­щую гра­фи­че­ско­го искус­ства, повы­сить зна­чи­мость дет­ской книж­ной иллю­стра­ции, уде­ляя осо­бое вни­ма­ние при­вле­че­нию инте­ре­са к чте­нию и раз­ви­тию вкуса.

В VI Тал­лин­ском три­ен­на­ле, кото­рое состо­я­лось в нояб­ре 2020 года, участ­во­ва­ло око­ло 80 иллю­стра­то­ров из 20 стран, в част­но­сти, из Ита­лии, Испа­нии, Кана­ды, Китая, Пор­ту­га­лии, Изра­и­ля, Мек­си­ки, России.

На выстав­ке, кото­рая откро­ет­ся в РГДБ, осо­бо­го вни­ма­ния заслу­жи­ва­ют иллю­стра­ции Джон­са Сил­дре­са к пер­во­му в Эсто­нии гра­фи­че­ско­му рома­ну по био­гра­фии ком­по­зи­то­ра Арво Пяр­та. Рос­сий­ские иллю­стра­то­ры-участ­ни­ки Тал­лин­ско­го три­ен­на­ле будут пред­став­ле­ны рабо­та­ми Оль­ги Ляхо­вой, Анто­на Лома­е­ва, Ека­те­ри­ны Миха­ли­ной, Свет­ла­ны Мин­ко­вой, Марии Пав­ли­ков­ской, Марии Пче­лин­це­вой, Ната­льи Пет­ро­вой, Юрия Ско­мо­ро­хо­ва и Ники­ты Терехина.

Выстав­ка про­во­дит­ся при под­держ­ке Посоль­ства Эсто­нии в Москве.

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