Выставка иллюстраций «Сила образа» в РГДБ

11 марта 2021 года в Российской государственной детской библиотеке состоится открытие выставки иллюстраций художников-участников VI Таллинского триенналле иллюстрации.
Цель Таллинского триеннале – представить книгу как часть интеллектуальной культуры, а книжную иллюстрацию – как неотъемлемую составляющую графического искусства, повысить значимость детской книжной иллюстрации, уделяя особое внимание привлечению интереса к чтению и развитию вкуса.
В VI Таллинском триеннале, которое состоялось в ноябре 2020 года, участвовало около 80 иллюстраторов из 20 стран, в частности, из Италии, Испании, Канады, Китая, Португалии, Израиля, Мексики, России.
На выставке, которая откроется в РГДБ, особого внимания заслуживают иллюстрации Джонса Силдреса к первому в Эстонии графическому роману по биографии композитора Арво Пярта. Российские иллюстраторы-участники Таллинского триеннале будут представлены работами Ольги Ляховой, Антона Ломаева, Екатерины Михалиной, Светланы Минковой, Марии Павликовской, Марии Пчелинцевой, Натальи Петровой, Юрия Скоморохова и Никиты Терехина.
Выставка проводится при поддержке Посольства Эстонии в Москве.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.