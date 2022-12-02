Государственный исторический музей и Модный подкаст запустили спецпроект в VK к выставке «Кринолин. Жакет. Свитшот» 

Исторический музей совместно с Модным подкастом записали 12 клипов, в которых ведущий рассказывает об истории городской женской моды за последние 150 лет.

Со второй половины ноября в экспозиции выставки «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» появились специальные QR-коды, ведущие на страницу спецпроекта в сервисе вертикальных роликов VK Клипах. В 12 клипах зрители познакомятся с модными образами, тенденциями и инфлюенсерами XIX, XX и XXI веков, разнообразно представленных на выставке.

Видео созданы в самом востребованном на данный момент формате: короткие вертикальные видео позволят получить максимум информации в актуальной и удобной форме, привычной для молодой аудитории посетителей. Выставка, представляющая не только исторические костюмы, но и работы современных российских дизайнеров, несомненно, найдет отклик у пользователей популярной платформы VK Клипы.

Виртуальный проект является не только прекрасным дополнением к экспозиции, выстраивающей историю городской женской моды за почти 150 лет, но и самостоятельным путеводителем по модным лабиринтам прошлых лет. Видео помогут узнать, что такое кринолин, жакет, свитшот и какова их история; что из себя представляет стиль A la russe, фасон à la grecque, рукав жиго; кто главные модницы последних двух столетий; когда возникли и у кого одевались инфлюенсеры; что носили Лиля Брик, Александра Коллонтай и другие фэшн-легенды прошлого.

Пространство выставки состоит из 6 тематических зон (Вокзал, Деловая улица, Салон красоты, Витрина, Театральный разъезд, Парк), к каждой из которых подготовлен специальный ролик. Навигация в виде QR-кодов позволит детальнее познакомиться с разными частями экспозиции.

Опыт и знания экспертов в теории и практики моды уже можно увидеть в разделе VK клипы в специальной подборке.

Выставка проходит в Выставочном комплексе Исторического музея по адресу Площадь Революции, д. 2/3 до 13 февраля 2023 года.

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