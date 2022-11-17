В музее «Новый Иерусалим» представят музыкальную «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях»

20 ноября в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» представят музыкальную «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях».
Это инновационный арт-проект, созданный профессиональными артистами, выпускниками Московской консерватории и академии им. Гнесиных совместно с художниками и продюсерами театрально-концертной сферы.
Зрителей «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» ждет редкая гармония музыки, слова и театрализованного действия. Классический фундамент этого спектакля объединяет поэзию А.С. Пушкина и музыкальные шедевры П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова: артисты выступают одновременно в роли чтецов-сказочников и музыкантов, создавая на сцене удивительное аудиовизуальное представление.
Начало в 17.00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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