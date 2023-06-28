Выставка «Топография Времени и Пространства Елены Болотских» открывается в галерее Беляево

30 июня 2023 года в Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка «Топография Времени и Пространства Елены Болотских» - это творческий отчет автора, визуализированный в ее работах и личной коллекции.

Елена Григорьевна Болотских – заслуженный художник Российской Федерации, почётный член академик Российской академии художеств, член Союза художников СССР, Российского союза художников, Московского союза художников, Творческого союза художников России, профессор, кандидат педагогических наук.

Елена Болотских. Райский сад

Елена Болотских. Силуэты на красном фоне

Елена Болотских. Хронология времени

С начала 1980-х годов Елена Болотских является постоянным участником российских и зарубежных выставок современного искусства, в их числе персональные выставки в Норвегии, Франции, Германии, США и более двадцати в России. Ее работы демонстрируются в музеях нашей страны и за рубежом. В экспозицию данной выставки вошли знаковые работы разных лет и новая серия «Пласты и контррельефы» 2023 года.

Наставником Елены в начале ее творческого пути стал искусствовед и реставратор Савва Ямщиков, он указал ей путь становления через обращение к корням, к искусству и культуре наших предков, поэтому в ранних и в современных работах Елены Болотских прослеживается влияние древнерусского искусства: иконописи, фрески, резьбы по дереву и камню. Знаковая символика икон, рельефные, как будто вылепленные стены псковских храмов, паволока, вздыбленная складками, органично вошли в ее живопись, в которой легко соединяются традиции прадедов с технологическими экспериментами, идея объединения вечного с сиюминутным, побуждает к бесконечному творческому процессу.

Искусствовед Вильям Мейланд пишет о ее работах: «То что изображает Елена на холсте или другом материале не всегда можно назвать привычным словом «картина» иногда ее произведения напоминают фрески в храме, иногда иконы, но по своей образной сути и стилистике – это видения».

Константин Никольский. Пейзаж

Мария Даугавите. Спящие

Личная коллекция произведений искусства Елены Болотских начала складываться спонтанно из подарков друзей-художников. Первая купленная работа – портрет работы Анатолия Зверева, с которым Елена была лично знакома. В конце 80-х границы СССР стали открытыми, и русские художники начали изучать арт-географию Европы и Америки не по книгам, а вживую прикасаясь к мировой культуре. После завершения своего турне с выставками и мастер-классами по миру Елена благополучно вернулась в Россию и застала тотальный экспорт картин из запасников заграницу. Небольшую часть произведений ей удалось спасти, купив работы, предназначенные к вывозу в Германию. Елена смогла сохранить картины в России и теперь хочет показать их зрителям.

Елена Болотских, как и ее учитель Савва Ямщиков, верит в чудо преображения души человека через подлинное искусство и идет по этому тернистому пути созидания, соединяющему душу человека с пространством и временем.

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