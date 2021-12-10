Выставка историка моды и коллекционера Александр Васильева «Русский Константинополь» открывается в Музее Востока

17 декабря Государственный музей Востока представляет выставку «Русский Константинополь». Инициатором ее проведения и автором идеи является известный историк моды и коллекционер Александр Васильев. Экспозиция посвящена истории белой эмиграции.

Выставка приурочена к годовщине драматических событий — «исхода» из России в конце 1920-х годов побежденной армии генерала Врангеля. В послереволюционный период страну покинули сотни тысяч граждан, не признавших власть большевиков. Первым пунктом эмиграции для многих стал турецкий Стамбул (Константинополь). Через три года почти все русские разъехались, но короткий период их пребывания в Турции до некоторой степени изменил и самих беженцев, среди которых было немало представителей творческих профессий, и город, в котором им довелось жить. «”Русская экспансия”, – замечала турецкая исследовательница Тюркан Олджай, – …шла в двух направлениях – бытовом и культурном, которые переплетались, и порой одно трудно было отличить от другого».

В пяти музейных залах разместится более 100 экспонатов, в основном представляющих коллекцию фонда Александра Васильева, а также Музея Востока, фонда Марджани и Дома Русского Зарубежья. Первый зал посвящен созданию образа Турции, какой ее могли увидеть сошедшие с кораблей эмигранты – живущей традициями, но подверженной европейской моде; бедной, но сохранившей следы восточной роскоши. Среди экспонатов — инкрустированная мебель, ковры, вышивки, металлическая и керамическая утварь, богато декорированная одежда из разных областей Османской империи, традиционная обувь.

Остальные разделы выставки призваны показать жизнь творческой части эмиграции и новшества, принесенные приезжими в бытовую культуру Константинополя. Здесь представлены картины русских художников, работавших в Турции в 20-е гг., печатные издания, фотографии и документы. Воссоздано «русское кафе», «русский дом моды» и даже прибрежная зона, так как именно русские принесли в османскую столицу идею отдыха на воде и пляжную моду.

1920-е годы — период распространения стиля ар деко и в архитектуре, и в мебели, и в одежде, и в украшениях. На выставке получат отражение модные тенденции времени, знакомством с которыми Стамбул отчасти был обязан и русским эмигрантам. Посетители смогут увидеть повседневные и нарядные платья тех лет — из хлопка и сатина, шифона и бархата, расшитые бисером, стеклярусом, пайетками, украшенные узорной тесьмой и мехом.

Выставка «Русский Константинополь» — рассказ о встрече на берегах Босфора двух культур, обогатившей оба народа и оставившей долгий след в жизни древнего города и памяти русских эмигрантов первой волны.

Это уже третий совместный проект Александра Васильева и Музея Востока — в 2008 году состоялась выставка «Веер в художественной культуре Востока и Запада», а в 2011 году — выставка «Русский Китай», также посвященная истории белой эмиграции.

Выставка завершит работу 23 февраля 2022 года.

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