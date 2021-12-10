Российский национальный оркестр представит сказку «Двенадцать месяцев»

Воскресные концерты, предназначенные для посещения всей семьей, давно стали хорошей традицией для музыкантов Российского национального оркестра и их постоянной аудитории.

Андрей Рубцов

В числе различных проектов сказки и увлекательные истории, представленные актером-чтецом и оркестром, особенно полюбились маленьким слушателям и их родителям, а сложившийся творческий тандем с гобоистом, композитором и дирижером Андреем Рубцовым выдержал испытание временем и стал заметной частью творческой жизни коллектива. Первая сказка композитора «Аленький цветочек» входит в репертуар детских концертов РНО с 2014 года, она была записана на CD с чтецом Александром Олешко и в своем театральном варианте с успехом идет четвёртый сезон на сцене Театра им. Евг. Вахтангова.

Максим Матвеев

В декабрьском концерте, который пройдет в концертном зале «Зарядье», зрителям будет представлена новая совместная работа Андрея Рубцова и РНО – музыкальная сказка «Двенадцать месяцев». В качестве чтеца популярной пьесы, придуманной более 75 лет назад Самуилом Маршаком, выступит известный актер театра и кино Максим Матвеев. Музыкальное сопровождение представит сам автор Андрей Рубцов за дирижерским пультом и артисты Российского национального оркестра.

Начало концерта в 13.00.

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