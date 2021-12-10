Главный концерт юбилейного года к 90-летию композитора Микаэла Таривердиева состоится в Зале Зарядье

15 декабря 2021 года в Зале Зарядье состоится главный концерт юбилейного года к 90-летию композитора Микаэла Таривердиева.

На концерте прозвучит музыка из телефильма «Ольга Сергеевна», авторская обработка песни «Наша доля» из 13го Благословления Молитвы Шмонэ Эсрэ, а также фрагменты из оперы «Граф Калиостро».

«В этом концерте мы собрали сочинения Микаэла Леоновича в необычном сочетании и разных интерпретациях: от знаменитой музыки к фильму «Ольга Сергеевна» до неизвестных большинству зрителей фрагментов из оперы «Граф Калиостро». Я считаю этот концерт главным событием юбилейного года, которое состоится в одном из главных культурных мест Москвы – Зале Зарядье», – отметила жена и хранитель творческого наследия композитора Вера Таривердиева.

В концерте принимают участие – Оркестр кинематографии, дирижёр – Сергей Скрипка; солисты Молодёжной программы Большого театра Лилит Давтян, Эльмира Караханова, Альбина Тонких, Ульяна Бирюкова, Давид Посулихин, Николай Землянских, Никита Волков и Данил Князев, Алексей Гориболь, фортепиано.

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