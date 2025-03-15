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ДомойМоскваВыставка к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой открылась в столице

Выставка к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой открылась в столице

editor
By editor
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татьяна лианозова

Выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой», организованная Еврейским музеем и центром толерантности совместно с ВТБ открылась 13 марта в Москве.
 
Экспозиция представляет ретроспективный взгляд на историю отечественного кинематографа через призму творчества женщин-режиссеров, среди которых Татьяна Лиознова, Ольга Преображенская, Маргарита Барская, Надежда Кошеверова, Кира Муратова и представительницы нового кинематографического поколения.

Посетители смогут увидеть эскизы к фильмам, фотографии со съемок, фотопробы, афиши, документы, включая сценарии выдающихся женщин-режиссеров. Выставка делится на несколько частей, одна из которых посвящена Татьяне Лиозновой – легендарной фигуре советского кино.

«ВТБ поддерживает проекты, помогающие сохранить и переосмыслить культурное наследие. Татьяна Лиознова создала серию великолепных полнометражных фильмов, ставших классикой кинематографа и по-прежнему формирующих культурный код. Один из ее шедевров – «17 мгновений весны» – глубоко и точно передающий философию времени, оттенки человеческих чувств и формирующий базовые ценности поколения. Выставка познакомит посетителей не только с творчеством режиссера. Она затронет и работу других выдающихся женщин советского времени, которые стали первыми в мужском мире режиссуры и завоевали любовь зрителей», – говорит Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ сотрудничает с Еврейским музеем и Центром толерантности (ЕМиЦТ) с 2014 года, поддерживая разные проекты музея. В рамках партнерства банк стал соорганизатором выставок: «Процесс. Франц Кафка и искусство XX века», «Юля», «Еврейский авангард. Шагал. Альтман. Штеренберг и другие», «В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу», «Истоки русской фотографии. 1920–1930-е годы».

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