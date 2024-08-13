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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставку Евгении Васильевой «Звук тишины» представили в Московском Доме Художника

Выставку Евгении Васильевой «Звук тишины» представили в Московском Доме Художника

editor
By editor
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звук тишины - выставка евгении васильевой в московском доме художника

В Московском Доме Художника на Кузнецком мост открывается выставка Евгении Васильевой «Звук тишины», посвященная всем женщинам, которые жертвуют собой ради Любви. Этот проект о развитии и духовном росте человеческой личности, где трусость и страх — худшие пороки, которые противостоят созиданию.

Художник изобразил мироздание по мотивам романа «Мастер и Маргарита» которое обеспечивает человеческим душам свободу выбора, где творческий человек становится центральным персонажем. Автор размышляет над его самобытностью посредством взаимодействия добра и зла, где женщина становится фигурой духовного наставника, указывающей путь. Будет много звездных и интересных гостей.

«Слушай беззвучие, — говорила Маргарита Мастеру, и песок шуршал под её босыми ногами, — слушай и наслаждайся тем, что тебе не давали в жизни — тишиной».

Она и муза Мастера, и его женщина, и его спасение. Она обладает не только внутренней силой и решимостью, но и волшебством. Ее полет – один из самых ярких сюжетов, символизирующий освобождение от социальных стереотипов.

«Смотри, вон впереди твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе…».

Она обладает необычайной смелостью и решимостью. Она готова бросить вызов общественным нормам, собственным страхам и даже сверхъестественным силам ради того, чтобы быть во имя Любви.

В проекте «Звук тишины» зритель сможет осмотреть Москву с высоты птичьего полета и выразить свое восхищение столицей.

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