Выставка к 150-летию Брюсова открылась в Ереване

Выставочный проект Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля посвящен творческим связям Валерия Брюсова, крупнейшего литератора, признанного «мэтра русского символизма», и Мартироса Сарьяна, выдающегося армянского художника, яркого представителя символизма в живописи.

Валерию Брюсову принадлежит особое место в деле изучения и популяризации армянской культуры. В июле 1915 г. по рекомендации Максима Горького представители Московского армянского комитета предложили Брюсову возглавить работу по переводу и изданию на русском языке антологии армянской поэзии. 5 августа 1916 г. вышла в свет «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» под редакцией русского поэта. В оформлении сборника приняли участие армянские художники Мартирос Сарьян и Вардгес Суренянц. Брюсов писал: «Как историк, как человек науки, я увидел в истории Армении целый самобытный мир, в котором тысячи интереснейших, сложных вопросов будили научное любопытство, а как поэт, как художник, я увидел в поэзии Армении такой же самобытный мир красоты, новую, раньше не известную мне, вселенную, в которой блистали и светились высокие создания подлинного художественного творчества». За свой вклад в укрепление русско-армянских связей в 1923 году Валерий Брюсов был удостоен звания «Народный поэт Армении». До самой кончины Брюсов продолжал изучать и пропагандировать армянскую культуру.

Название выставки «Взлёт огня…» отсылает к стихотворению «В такие дни» из одноименной книги Брюсова, изданной в Москве в 1921 году. Выставка рассказывает о десяти годах активной работы Брюсова и Сарьяна в радикально изменившемся мире. 1914–1924 годы — период Первой мировой войны, двух революций и первых послереволюционных лет, когда рушилась старая и формировалась новая жизнь. Рассказ начинается с небольшой предыстории, показывающей период позднего символизма в России, 1908–1911 годы. Два основных раздела выставки соответствуют двум историческим периодам.

После 1917 года оба мастера принимали участие в строительстве новой культуры в литературной, художественной, административной, общественной, музейной и педагогической сферах. Некоторые факты биографий Брюсова и Сарьяна отражены во втором разделе экспозиции. Показаны портреты близких поэта и художника: Сарьяна и его жены Лусик Лазаревны (урожд. Агаян; 1893–1974), их сыновей Саркиса и Лазаря, супруги Брюсова Иоанны Матвеевны (урожд. Рунт; 1876–1965), ее племянника Николая Филипенко, воспитанника четы Брюсовых. В советские годы вдова поэта продолжала дружить с представителями армянской интеллигенции, о чем свидетельствует ее переписка на русском и армянском языках с Нвард Туманян, дочерью великого армянского поэта Ованеса Туманяна, дружившего с Брюсовым.

На выставке можно увидеть впервые выполненные А.С. Мадояном построчные переводы на армянский язык стихотворений Брюсова «Труд» (1919) и «Новый синтаксис» (1922). Один из интереснейших экспонатов выставки, созданный в советское время, — макет единственного в мире памятника Брюсову работы известного армянского скульптора Ара Миграновича Саргсяна, народного художника СССР.

Художественно-документальная экспозиция дополнена видеосюжетом, основанным на материалах музеев-партнеров. В нем показаны фотографии, книги, письма, корректурные оттиски книги «Поэзия Армении», а также автографы Брюсова и Сарьяна. Партнерами проекта выступили Музей литературы и искусства имени Егише Чаренца. Дом-музей Егише Чаренца, Музей Ованеса Туманяна, научный центр Государственного университета имени В.Я. Брюсова.

Где? Дом-музей Мартироса Сарьяна, Армения, Ереван, ул. М. Сарьяна, 3.

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