Впервые за восемь лет в едином пространстве встретятся работы трех скульпторов-шестидесятников, составлявших творческую группу «ЛеСС» - Владимира Лемпорта, Вадима Сидура и Николая Силиса. На выставке, организованной галереей «Элизиум», будут представлены скульптуры, графика и литературное творчество мастеров.

«Проект "‎Скульптуры ставятся на века"‎ особенный, он объединяет абсолютно разных творцов. Тем не менее, несмотря на сложности, они довольно долго работали вместе и даже подписывали свои работы своим общим именем - "ЛеСС"‎. Их единственная совместная выставка была в 1956 году, после этого они участвовали в основном в коллективных экспозициях. В 2015 году произведения Силиса, Сидура и Лемпорта вновь встретились – в проекте "Скульптуры, которых мы не видим". И, наконец, в 2023 году произведения этого творческого трио покажут в стенах нашей галереи», – говорит директор галереи «Элизиум» Марина Молчанова.

«НЕВОЗМОЖНОЕ СООБЩЕСТВО»

Группа «ЛеСС» существовала в 1954-1968 годах. Лемпорт, Сидур и Силис познакомились во время учебы в Строгановском училище, тогда же Сидуру и Силису пришла идея создать творческое сообщество, вроде «Кукрыниксов», и в 1949 году появился «ЛеСС». Название трио получилось из инициалов скульпторов. Их сотрудничество продолжалось на протяжении 14 лет. Вместе они написали статью «Против монополии в скульптуре», в которой критиковали существующую систему получения заказов – молодым авторам попасть в нее было крайне трудно, а свободы самовыражения им тоже не предоставляли. Под именем «ЛеСС» Лемпорт, Сидур и Силис создали скульптуры для главного корпуса МГУ и Дворца науки и культуры в Варшаве. В 1956 году состоялась их первая выставка, одна из немногих, где экспонировались работы всех трех участников «ЛеССа».

Современники называли триумвират Лемпорта, Силиса и Сидура «невозможным сообществом» - сложно было представить более непохожих в творческих подходах мастеров. Тем не менее, они много лет проработали в одной мастерской, а после распада группы Силис и Лемпорт, покинув общее пространство на Комсомольском проспекте, обосновались в новой творческой лаборатории, где и продолжали работать – вплоть до кончины Владимира Лемпорта.

Из воспоминаний Николая Силиса: «Все стали взрослыми, и индивидуальность каждого не совпадала с индивидуальностью другого. Кроме того, рано или поздно в любой группе обязательно образуется лидер... Я не мог быть лидером по возрасту, а Сидур и Лемпорт были в этой борьбе на равных. В итоге создалась ситуация, когда мы вынуждены были расстаться».

ТРОЕ НЕПОХОЖИХ

На выставке в галерее «Элизиум» будут представлены скульптуры, графика, литературное творчество участников группы.

По словам Марины Молчановой, для экспозиции удалось подобрать именно те работы Вадима Сидура, которые он создавал во время существования объединения. Одной из центральных тем творчества скульптора, прошедшего войну, был протест против насилия. «Я считаю, что для меня как художника - это единственная возможность и самая действенная форма протеста. Я совершенно уверен, что никаким другим образом не могу выразить свои чувства более убедительно и сильно», - говорил он.

На выставке будет представлен, в частности, «Памятник погибшим от насилия» - его полноформатная версия установлена в Касселе (Германия). «Монументальных памятников Сидура очень мало в России: в частности, установлены «Памятник погибшим евреям города Пушкина» (1991) и «Оставшиеся без погребения» (1992) в Москве. Его интересовали вещи, табуированные во времена соцреализма – скорбь, травмы; часто он создавал работы, посвященные инвалидам. Не случайно его работы называли "трагическими иероглифами"», - поясняет Марина Молчанова.

Помимо работ из бронзы, алюминия и меди, зрители также увидят графику и акварели Сидура 1960-1980 гг.

Самый старший участник группы, Владимир Лемпорт, был непревзойденным мастером портретов. Он умел рассмотреть в человеке не только «внешнюю картинку», но и передать его суть, характер. На выставке можно увидеть автопортреты, образы Николая Силиса и Эдварда Радзинского. А также графику, книги и рукописи – Лемпорт самостоятельно выучил французский и итальянский, а незадолго до смерти сделал собственный перевод «Божественной комедии» Данте и проиллюстрировал его.

Младший из «ЛеСС», Николай Силис, часто обращался к женским образам, создавая изящные и грациозные скульптуры в бронзе, шамоте, дереве, керамике. В числе скульптур Силиса, представленных на выставке, будет и образ Дон Кихота. Он создал его в 1976 году, а через 13 лет выполнил уменьшенную копию – и подарил ее мультипликатору Юрию Норштейну как «вещественный эквивалент» приза имени Андрея Тарковского.

Выставка работает с 30 июня по 27 августа 2023 года.

Сидур Вадим Абрамович (1924-1986). Играющий на балалайке. Из серии «Джаз». 1964. Алюминий, 22х18, 5х18,5 см

Сидур Вадим Абрамович (1924-1986). Барабанщик. Из серии «Джаз». 1964. Алюминий, 37,5х35, 5х11,5 см

Сидур Вадим Абрамович (1924-1986). Праздник. Любители пива. 1965. Алюминий, 29,5х31х11,5 см

Сидур Вадим Абрамович (1924-1986). Памятник погибшим от насилия. 1958. Алюминий, 32х14х18 см

Сидур Вадим Абрамович (1924-1986). Погибшим детям. 1968. Алюминий, 35,5х20,5х14,5 см

Сидур Вадим Абрамович (1924-1986). Портрет академика В.Л. Гинзбурга. Из цикла «Головы современников». (Узник. «Человек, заключенный в своей голове»). 1967. Медь, 46х39х36 см

Силис Николай Андреевич (1928-2018). Сидящая фигура. Бронза, 45,5х27х24 см

Силис Николай Андреевич (1928-2018). Дон Кихот. 1990. Медь, бронза 37,2х32,5х22 см

Лемпорт Владимир Сергеевич (1922-2001). Голова. Шамот, глазурь 51,5х31,5х27 см

Лемпорт Владимир Сергеевич (1922-2001). Холокост. 1987. Шамот, соли, эмали 27,8х32,5х9,5 см

Лемпорт Владимир Сергеевич (1922-2001). Бетховен. Шамот, глазурь 38,5х29х8,5 см

Лемпорт Владимир Сергеевич (1922-2001). Микеланджело. Шамот, глазурь 55х29х6 см

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