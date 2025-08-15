VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВ Музее «Г.О.Р.А.» откроется выставка в память подвига служебных собак

В Музее «Г.О.Р.А.» откроется выставка в память подвига служебных собак

editor
By editor
82
служебная собака
Художник Олена Боховио, 15 лет

В филиале Музея Победы – Музее «Г.О.Р.А.» открылась выставка «Четвероногие герои». Проект приурочен ко Дню фронтовой собаки – празднику, посвященному подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

«Выставка рассказывает о вкладе собак в Победу над гитлеровской Германией. В годы Великой Отечественной войны впервые в военной истории было осуществлено массовое и действенное использование служебных собак подразделениями Красной армии. Они бросались с взрывчаткой под вражеские танки, вывозили с поля боя тяжелораненых солдат, доставляли донесения под огнем противника, находили мины в труднодоступных местах и даже подрывали немецкие эшелоны. Безотказные помощники были способны быстро и качественно выполнять поставленные боевые задачи», – рассказали в Музее Победы.

Выставочный проект подготовлен Красногорским филиалом Музея Победы при участии учащихся МУДО «Красногорская детская художественная школа». В экспозицию вошли рисунки юных художников, раскрывающие особенности работы различных военных профессий собак. Гости музея узнают о таких видах службы четвероногих героев как: санитарная, противотанковая, ездово-нартовая, минно-розыскная, разведывательная и диверсионная, а также служба связи. Работы юных художников наглядно покажут, как собаки вели поиск раненых бойцов и вывозили их в упряжках, разыскивали мины в недоступных для миноискателей местах, обеспечивали контакт между войсковыми подразделениями. Рисунки будут дополнены фотодокументальными материалами.

Часть выставки посвящена знаменитым собакам-героям войны. Среди них – Джульбарс – самая известная собака минно-розыскной службы, чутье которой превышало норматив обычной собаки в два раза, овчарка-диверсант Дина, участвовавшая в подрыве железнодорожных составов и мостов, пес Рекс, трижды переплывший Днепр, передавая разорванным рекой соединениям важные донесения, и другие.

Предыдущая статья
Смешарики и AY YOLA выпустили совместный трек «Башкирский мёд»
Следующая статья
Более 700 тысяч человек стали гостями открытия юбилейного фестиваля «День Индии»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru