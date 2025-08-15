В Музее «Г.О.Р.А.» откроется выставка в память подвига служебных собак

В филиале Музея Победы – Музее «Г.О.Р.А.» открылась выставка «Четвероногие герои». Проект приурочен ко Дню фронтовой собаки – празднику, посвященному подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

«Выставка рассказывает о вкладе собак в Победу над гитлеровской Германией. В годы Великой Отечественной войны впервые в военной истории было осуществлено массовое и действенное использование служебных собак подразделениями Красной армии. Они бросались с взрывчаткой под вражеские танки, вывозили с поля боя тяжелораненых солдат, доставляли донесения под огнем противника, находили мины в труднодоступных местах и даже подрывали немецкие эшелоны. Безотказные помощники были способны быстро и качественно выполнять поставленные боевые задачи», – рассказали в Музее Победы.

Выставочный проект подготовлен Красногорским филиалом Музея Победы при участии учащихся МУДО «Красногорская детская художественная школа». В экспозицию вошли рисунки юных художников, раскрывающие особенности работы различных военных профессий собак. Гости музея узнают о таких видах службы четвероногих героев как: санитарная, противотанковая, ездово-нартовая, минно-розыскная, разведывательная и диверсионная, а также служба связи. Работы юных художников наглядно покажут, как собаки вели поиск раненых бойцов и вывозили их в упряжках, разыскивали мины в недоступных для миноискателей местах, обеспечивали контакт между войсковыми подразделениями. Рисунки будут дополнены фотодокументальными материалами.

Часть выставки посвящена знаменитым собакам-героям войны. Среди них – Джульбарс – самая известная собака минно-розыскной службы, чутье которой превышало норматив обычной собаки в два раза, овчарка-диверсант Дина, участвовавшая в подрыве железнодорожных составов и мостов, пес Рекс, трижды переплывший Днепр, передавая разорванным рекой соединениям важные донесения, и другие.