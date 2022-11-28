Музей-заповедник «Зарайский кремль» приглашает на выставку «Русская тройка»

В России лошадей почитали всегда. Вплоть до конца XIX века они оставались главным средством передвижения в городе, сельской местности, были незаменимы как в бою, так и в хозяйстве. Изображение коня в русском народном искусстве обусловлено его незаменимыми качествами в жизни человека – потому он присутствует как в вышивке, резьбе, росписи, так и в фольклоре.

В экспозицию выставки «Русская тройка», открывшейся в государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль», вошли изделия мастеров народных художественных промыслов и их авторские интерпретации. Предметный ряд раскрывает все многообразие этой темы в национальном творчестве: от федоскинских шкатулок до скульптур русских троек, созданных мастерами Богородского и Гжели.

Выставка проводится в рамках Года культурного наследия народов России. На ней представлены предметы из фондов музея-заповедника «Зарайский кремль», Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника и филиала Объединенного мемориально-художественного музея-заповедника «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева и народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»» – Федоскино.

Выставка будет работать до 7 января 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.