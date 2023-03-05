РОСИЗО в Новом Манеже открыл выставку «17/37. Советская скульптура. Взлёт»

0
34

В Новом Манеже состоялось торжественное открытие масштабной экспозиции «17/37. Советская скульптура. Взлёт». Проект РОСИЗО, реализованный при поддержке Министерства культуры РФ, демонстрирует развитие советской скульптуры 1917–1937 годов.

советская скульптура

советская скульптура

советская скульптура

советская скульптура

советская скульптура

советская скульптура

советская скульптура

советская скульптура

советская скульптура

советская скульптура

советская скульптура

советская скульптура

Впервые на одной площадке представлено многообразие форм и пластических решений, сформировавшихся в период становления отечественной скульптуры с 1917 по 1937 год. Проект объединяет первые двадцать лет развития советской скульптуры, создает нелинейную картину эволюции этого вида искусства.

Экспозиция включает около 100 предметов из более чем 20 музеев и частных собраний, находящихся в разных регионах России.

«Мы открываем уникальный проект, который охватывает первые двадцать лет развития советской скульптуры. Это в первую очередь культурологическое исследование, способное дать новую планку понимания процессов в отечественной пластике того периода. Собранный материал позволяет задуматься о многообразии художественного процесса, о том, как в 1920-е годы сосуществовали авангард и "героический академизм", ар-деко, неоклассика и экспрессионизм. Кураторам удалось собрать наряду с широко известными предметами произведения редко экспонировавшиеся, многие годы пребывающие в запасниках. В экспозиции представлены аутентичные вещи: например, "Радищев" Леонида Шервуда впервые покинул запасники Музея архитектуры, а "Лассаль" скульптора Синайского не был в экспозициях более 30 лет», — прокомментировала на открытии выставки генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Кураторы проекта провели большую организационную и исследовательскую работу, что позволило привлечь новый материал и продемонстрировать собственное видение.

«Я благодарна команде РОСИЗО за воплощение такого сложного проекта. В выставочный зал были доставлены невероятно тяжелые работы. Например, скульптура Синайского, привезенная из Санкт-Петербурга, весит 2,5 тонны. Уникальность проекта в том, что большинство скульптур зрители увидят впервые. "Радищев" Леонида Шервуда был первым памятником плана ленинской пропаганды — больше ста лет бюст стоял на улице, после этого хранился в Музее архитектуры. А теперь он представлен на нашей выставке. Более того, в экспозицию вошли малоизвестные авторы из провинциальных музеев. Так, Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" предоставил редчайший экспонат работы Моисея Когана», — отметила куратор выставки Алла Есипович-Рогинская.

«Мы быстро приняли решение о создании такого масштабного проекта. Однако команда готовила его достаточно долго и скрупулезно, как и положено большой выставке», — рассказал куратор-архитектор выставочного проекта Антон Горланов.

«Любая выставка требует огромных временных и человеческих затрат. И я выражаю благодарность всем, кто был задействован в работе над выставкой, всей команде, благодаря которой этот проект стал реальностью. В процессе подбора и аналитики экспонатов были вскрыты очень интересные моменты. Например, скульптура "Рычи, Китай". В музейной карточке много лет назад была допущена опечатка, автором был указан Тишауэр. Кураторам удалось установить не только авторство — мастер Тихауэр, но и личность актера пьесы, с которого был вылеплен бюст», — добавила координатор выставочного проекта Елена Семенова.

Помимо широко известных произведений, выставка представляет скульптуры, которые редко экспонируются и многие годы находятся в запасниках. Это позволяет вспомнить таких мастеров, как Николай Абакумцев, Мария Денисова-Щаденко, Лазарь Вайнер, Алексей Тенета, Сергей Чернышев.

В рамках выставки готовится масштабное издание, в которое войдут статьи целого коллектива авторов — искусствоведов, заслуженных деятелей искусств, исследователей скульптуры. Издание отразит не только содержание выставки, но и станет крупным исследовательским проектом об истории отечественной пластики конца 1910–1930-х годов.

Выставка работает до 14 мая 2023.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВыставка «“Как закалялась сталь” на театральной сцене»: культовый роман как спектакль в музее Николая Островского
Следующая статьяАнтикварные кимоно из коллекции Наталии Бакиной представили в Первой Московской Галерее Восточной Живописи

Похожие статьиПредоставлено автором