РОСИЗО в Новом Манеже открыл выставку «17/37. Советская скульптура. Взлёт»

В Новом Манеже состоялось торжественное открытие масштабной экспозиции «17/37. Советская скульптура. Взлёт». Проект РОСИЗО, реализованный при поддержке Министерства культуры РФ, демонстрирует развитие советской скульптуры 1917–1937 годов.

Впервые на одной площадке представлено многообразие форм и пластических решений, сформировавшихся в период становления отечественной скульптуры с 1917 по 1937 год. Проект объединяет первые двадцать лет развития советской скульптуры, создает нелинейную картину эволюции этого вида искусства.

Экспозиция включает около 100 предметов из более чем 20 музеев и частных собраний, находящихся в разных регионах России.

«Мы открываем уникальный проект, который охватывает первые двадцать лет развития советской скульптуры. Это в первую очередь культурологическое исследование, способное дать новую планку понимания процессов в отечественной пластике того периода. Собранный материал позволяет задуматься о многообразии художественного процесса, о том, как в 1920-е годы сосуществовали авангард и "героический академизм", ар-деко, неоклассика и экспрессионизм. Кураторам удалось собрать наряду с широко известными предметами произведения редко экспонировавшиеся, многие годы пребывающие в запасниках. В экспозиции представлены аутентичные вещи: например, "Радищев" Леонида Шервуда впервые покинул запасники Музея архитектуры, а "Лассаль" скульптора Синайского не был в экспозициях более 30 лет», — прокомментировала на открытии выставки генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Кураторы проекта провели большую организационную и исследовательскую работу, что позволило привлечь новый материал и продемонстрировать собственное видение.

«Я благодарна команде РОСИЗО за воплощение такого сложного проекта. В выставочный зал были доставлены невероятно тяжелые работы. Например, скульптура Синайского, привезенная из Санкт-Петербурга, весит 2,5 тонны. Уникальность проекта в том, что большинство скульптур зрители увидят впервые. "Радищев" Леонида Шервуда был первым памятником плана ленинской пропаганды — больше ста лет бюст стоял на улице, после этого хранился в Музее архитектуры. А теперь он представлен на нашей выставке. Более того, в экспозицию вошли малоизвестные авторы из провинциальных музеев. Так, Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" предоставил редчайший экспонат работы Моисея Когана», — отметила куратор выставки Алла Есипович-Рогинская.

«Мы быстро приняли решение о создании такого масштабного проекта. Однако команда готовила его достаточно долго и скрупулезно, как и положено большой выставке», — рассказал куратор-архитектор выставочного проекта Антон Горланов.

«Любая выставка требует огромных временных и человеческих затрат. И я выражаю благодарность всем, кто был задействован в работе над выставкой, всей команде, благодаря которой этот проект стал реальностью. В процессе подбора и аналитики экспонатов были вскрыты очень интересные моменты. Например, скульптура "Рычи, Китай". В музейной карточке много лет назад была допущена опечатка, автором был указан Тишауэр. Кураторам удалось установить не только авторство — мастер Тихауэр, но и личность актера пьесы, с которого был вылеплен бюст», — добавила координатор выставочного проекта Елена Семенова.

Помимо широко известных произведений, выставка представляет скульптуры, которые редко экспонируются и многие годы находятся в запасниках. Это позволяет вспомнить таких мастеров, как Николай Абакумцев, Мария Денисова-Щаденко, Лазарь Вайнер, Алексей Тенета, Сергей Чернышев.

В рамках выставки готовится масштабное издание, в которое войдут статьи целого коллектива авторов — искусствоведов, заслуженных деятелей искусств, исследователей скульптуры. Издание отразит не только содержание выставки, но и станет крупным исследовательским проектом об истории отечественной пластики конца 1910–1930-х годов.

Выставка работает до 14 мая 2023.

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