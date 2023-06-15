Выставка «Люди живут. Алексей и Игорь Новиковы. Живопись» открывается в Галерее «На Песчаной»

С 15 июня по 6 июля 2023 в Галерее «На Песчаной» Объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет выставка «Люди живут. Алексей и Игорь Новиковы. Живопись», объединившая работы двух художников.

Отец и сын, Алексей и Игорь Новиковы, приглашают посетителей в увлекательное путешествие по России – исторической и современной. На выставке будет представлено более 70 живописных работ. Это городские и сельские российские пейзажи, бытовые жанровые сценки, монастыри и пасторали, выполненные самобытными мастерами в ярких, сочных цветах, с использованием традиций «народных картинок» – лубка и деревянных-глиняных игрушек. Удивительно, парадоксально – не по-академически, не-канонически. Это сознательный уход от реализма – несмотря на статус академиков Российской академии художеств у обоих Новиковых и классическое художественное образование.

Алексей Новиков родился в 1931 году, и с 1960-х зарекомендовал себя как представитель нонконформизма, создавая в своих работах фигуративную, мифологическую жизненную систему с простыми персонажами, гармонично существующими в собственном провинциальном мире. Люди, растения, животные, птицы, ангелы – всё перемешивается и движется в его картинах; земля, вода и небо представляют у него единую стихию. Во всеединстве мира художник видит залог синтеза любви и вечной красоты.

Игорь Новиков прошел непростой путь апологета нонконформизма конца 1980-х. Он был сооснователем легендарного сообщества Фурманного переулка, создателем узнаваемой, «новиковской» художественной системы бытования людей-пиктограмм. Специфика творческой программы Игоря - взаимодействие с плоскостью композиции с помощью внедрения пиктограмм - является ключевой в его работах. Он много лет прожил в Европе, где всегда с достоинством представлял новое русское искусство, основанное на народных, в чём-то лубочных традициях.

Уже по названиям многих работ понятен маршрут нашего путешествия: «В Рожново» (деревня в Зарайском районе), «Вечер в Саблино», «В Зарайске», «Деревня Крутой Верх», «Подмосковье», «Путешествие. Звенигородский монастырь», «Лето в Кошелево». Дополнят экспозицию несколько скульптурных объектов Игоря.

Одна из самых ранних работ Алексея Новикова из представленных на выставке – «Летний день» 1974 года. Многие другие произведения, напротив, были написаны совсем недавно. Картина «Люди живут» с фактурным пареньком в тельняшке и с гармошкой дала название проекту. Возможно, эта работа соотносится с прошлым старшего Новикова, родившегося в деревне и отслужившего 6 лет в подводном флоте.

В рамках проекта состоятся авторские и кураторские экскурсии.

Алексей Новиков. Женщина с цветком. 1987

Алексей Новиков. Люди живут. 2015

Алексей Новиков. Поселок. 2006

Алексей Новиков. Северное лето. Баба с граблями. 2011

Игорь Новиков. Бурлаки. 2002

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