Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вступил в ИОТ-консорциум вузов

Соответствующее соглашение председатель Совета ИОТ-консорциума вузов Владимир Рахтеенко и ректор СПбПУ Андрей Рудской подписали в стартовый день XXVI ПМЭФ, среди главных тем которого достижение технологического суверенитета и ответы на вызовы рынка труда.

Андрей Рудской, ректор СПбПУ, председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, отметил:

«Мы готовим инженеров XXI века, уже есть устойчивое понятие «инженерный спецназ» для России. И я считаю, что выявление приоритетов человека уже на стадии обучения в университете очень важно. Уверен, что индивидуальные образовательные траектории после того, как молодой человек получил первичную базу университетского образования – необходимы. Наука сегодня очень разноплановая, и все охватить за годы обучения просто невозможно, поэтому концентрация на проблеме и подготовка себя к решению определенной инженерной задачи – крайне важны.

Только так ты сможешь консолидировать себя, свои возможности и силы, и коллектив, которым будешь в будущем, возможно, управлять – в ответе на инженерные вызовы и в поиске решений, необходимых нашей стране. Сегодня, к примеру, первые КамАЗы на автопилотах поехали из Казани в Москву, наша страна, мы видим, идет в ногу со временем, красиво, адекватно и жестко отвечая на внешние вызовы. Нам судьбой предрешено быть великой державой, великим и талантливым народом».

Владимир Рахтеенко, председатель Совета ИОТ-консорциума вузов, дал комментарий:

«Питерский политех для нас уникальная история, конечно, во многом благодаря ПИШ под руководством А.И. Боровкова, где симбиоз лидерских образовательных технологий и подходов современной инженерии могут дать серьезные заделы для всей образовательной индустрии.

Сильная питерская политехническая школа дает опору для достижения технологического суверенитета России. Особенно радует, что мы подписали соглашение о вхождении СПбПУ в ИОТ-консорциум в те дни, когда поздравляем ректора университета Андрея Рудского с утверждением на пост председателя отделения РАН в Санкт-Петербурге.

Мы знаем, что СПбПУ Петра Великого достаточно активно трансформирует свой образовательный процесс, что на ограниченном объеме контингента проводятся очень интересные образовательные инновации, и мы рады такому сотрудничеству, потому что наши технологии позволят этот перспективный передовой опыт масштабировать в размере всего университета».

Присоединение СПбПУ, лидера по многим направлениям среди технических вузов страны, к ИОТ-консорциуму направлено на повышение конкурентоспособности его как глобального научно-образовательного центра, интегрирующего мультидисциплинарные научные исследования и лучшие в классе технологии для всех отраслей промышленности.

Таким образом, с сегодняшнего дня в ИОТ-консорциуме 13 университетов: ТюмГУ, УрФУ, НИЯУ МИФИ, Сеченовский Университет, ТГУ, САФУ, ТИУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЮФУ, НГУ, ЯГТУ, ЧГУ и СПбПУ. В университетах консорциума — более 185 000 студентов. Уже более 40 000 студентов и преподавателей крупнейших российских университетов постоянно работают с платформой Modeus. Руководство СПбПУ планирует внедрять Modeus в магистратуре ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и аспирантуре СПбПУ и в дальнейшем расширять возможности индивидуализации в университете.

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