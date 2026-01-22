В Российском национальном музее музыки представлена выставка «Мы к вам заехали на час..»

Рисованный мультфильм 1969 года «Бременские музыканты – наш хит. Хитами, правда, в нем были, в первую очередь, песни на музыку Геннадия Гладкова (в прошлом году композитору исполнилось бы 90 лет) и стихи Юрия Энтина.

Режиссёр Инесса Ковалевская, авторы сценария Юрий Энтин и Василий Ливанов сделали замечательный мультик, где помимо зверей появились король, Принцесса, Трубадур и цыганская Атаманша с разбойниками (знаменитая киношная троица – Трус, Балбес и Бывалый).

«Бременские музыканты» – синтез сценарного искусства по теме сказки братьев Гримм, советской эстрадной мелодии и современного на тот момент отечественного кинематографа, рок-н-ролла и моды 1970-х. На выставке можно ознакомиться не только с костюмами главных героев, но и побывать в покоях Принцессы, научиться танцевать вальс, зайти в избушку разбойников и, конечно, попеть караоке. К слову, песни на выставке тоже звучат. Как же без них и нашего Олега Анофриева! История создания мультфильма, фотографии, эскизы, личные вещи Геннадия Гладкова позволят лучше узнать любимый поколениями мультфильм.

Выставка о музыкальной сказке подойдёт для семейного посещения, а специально для детской аудитории предназначены интерактивные занятия с использованием нейросети, экскурсии, танцевальные мастер-классы и программа по созданию комиксов. Выбрать игральную карту с пожеланием на год, написать письмо любимому герою и создателям мультфильма, примерить веер – часа точно не хватит.

Марина АБРАМОВА,

Фото: пресс-служба Российского национального музея музыки