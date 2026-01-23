Оплата публикаций

От выставки к выставке: связь художественных экспозиций на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Между выставками «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» и «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» на ВДНХ существует преемственность. Их связывает творческая и общественная деятельность художников Алексея Боголюбова и Павла Кузнецова.

На выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая завершает работу в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ, представлена работа «Голицынская больница в Москве» Алексея Боголюбова. По мнению искусствоведов, интерес художника вызвал не только живописный вид на прекрасное здание с противоположной стороны реки, но и сама больница, в которой существовала картинная галерея, открытая для широкой публики. Боголюбов был личностью многогранной: он прославился как выдающийся пейзажист-маринист, был действительным морским офицером, а также увлеченным просветителем в области искусства. В конце жизни он создал в Саратове первый в России общедоступный художественный музей и назвал его в честь своего деда, русского литератора Александра Радищева. Именно здесь сформировалась уникальная творческая среда, положившая начало саратовской школе живописи, которой посвящена выставка Музея Москвы «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» в павильоне «Рабочий и колхозница». Большинство экспонатов для выставки предоставил Саратовский государственный художественный музей имени Радищева.

Связывает две экспозиции и творчество художника Павла Кузнецова. На выставке в павильоне № 1 «Центральный» можно увидеть портрет Ольги Книппер-Чеховой его кисти. Портрет умудренной жизнью актрисы МХАТа, жены писателя Антона Чехова, относится к поздним работам Павла Кузнецова. А выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» раскрывает живописца как яркого представителя саратовской школы, одного из основателей и лидеров объединения художников «Голубая роза». В экспозиции представлен значительный срез творчества Павла Кузнецова: от выполненных в 1913–1914 годах эскизов панно Казанского вокзала до самых зрелых работ 1960-х годов. Произведения художника для выставки предоставили, помимо Саратовского художественного музея, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и Тульское музейное объединение.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» подготовлена Государственным Русским музеем в сотрудничестве с Правительством Москвы, Департаментом культуры города Москвы и ВДНХ. Выставка работает в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ до 1 февраля.

Выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х» — проект Музея Москвы, подготовленный совместно с ВДНХ при поддержке Департамента культуры города Москвы. Выставка посвящена созвездию волжских художников первой половины XX века — выходцев из Саратова, значительно повлиявших на искусство Москвы и Ленинграда. Экспозицию в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ можно посетить до 17 мая.

