Выставка «Мой дивный сад» Татьяны Кириковой открылась в салоне дизайнерской мебели Уника в Артплей

Живописный цикл «Мой дивный сад» — исследование внутреннего мира как единственной подлинной реальности. Это серия визуальных дневников, карт внутренней вселенной, где эмоции становятся ландшафтом.

Пространство салона Уника задаёт форму, свет – ритм, а современная живопись наполняет это пространство смыслом и чувством.

«Мои работы находят отклик у многих, и важно, что их часто приобретают не для хранения, а чтобы жить с ними, — говорит художница. — Видеть, как картина меняет пространство, а пространство меняет восприятие картины — это часть современного художественного процесса».

Внутри интерьеров бренда Уника, картины обретают свой идеальный контекст: они перестают быть «произведениями» и начинают жить как неотъемлемая часть личного мира, его энергетический и эмоциональный центр. Здесь легко представить, как искусство может стать частью личной вселенной.

Художница предлагает зрителю уникальную оптику: увидеть внешний мир, отфильтрованный через призму души. Каждая картина — это этап путешествия внутрь себя: от первичного хаоса чувств через обретение формы в языке народной традиции к финальному просветлению — состоянию, где сад излучает собственный, золотистый свет.

«Чтобы увидеть большой свет внешнего мира, нужно сначала погрузиться в себя. «Мой дивный сад» — это состояние, из которого я наблюдаю за вселенной. И я приглашаю зрителя занять это место рядом со мной, чтобы вместе увидеть, как внутренний мир окрашивает реальность в уникальные, эмоциональные цвета», — рассказывает Татьяна.

Выставка завершит работу 31 марта. Где? Салон Уника (Артплей), Москва, Нижняя Сыромятническая ул., д. 10, с. 7.

Татьяна Кирикова — художник, чьё творчество стало ярким голосом в современной российской абстракции. Её работы — это пластическое исследование внутреннего мира, где форма и цвет обретают силу чистого переживания.

В 2023 году её творческий путь получил значимое признание — вступление в сообщество «Абстрактно-Думай», знаменующее новый этап глубины и концептуальности в её искусстве. Дизайнерское образование наделило её особым чувством гармонии: интуитивное владение формой, композицией и сложным колоритом делает её работы органичной частью любого архитектурного пространства.

Профессиональный авторитет художницы подтверждает внимание международных институций: её работы были отобраны кураторами платформы Саачи Арт (Saatchi Art) для трендовой коллекции Дизайн Трендс и неоднократно публиковались в авторитетных профильных изданиях в проектах дизайнеров. Солидная выставочная история, включающая персональную выставку в Москве и участие в более чем 30 коллективных проектах, свидетельствует о востребованности и серьёзной художественной позиции. Среди ключевых точек на этой карте — выставки в Музее Декоративного Искусства, фестиваль российско-турецкой культуры в Анкаре и статусные международные арт-ярмарки, такие как «Арт Россия», «Арт Мир» в Нижнем Новгороде, Шанхайская Международная Арт Ярмарка и Арт Анкара.

Авторский почерк художницы формируется на стыке цифрового и материального. Она часто начинает с эскизов на планшете, а на холсте работает в смешанной технике (акрил, масло, масляная пастель, иногда соус и уголь. Ее увлекает эксперименты с цветом и композицией, а неокрашенный природный цвет холста может стать полноправным элементом работы.

В последние годы ее работы изменились, совершив путь от лаконичной монохромности к цветоносной палитре. Композиции, обретая природные, почти ботанические формы, наполняются живым потоком эмоций, воплощённым в игре света и цвета.

Фото: личный архив Т. Кириковой