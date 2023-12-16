Выставка произведений Ирины Старженецкой и Анатолия Комелина открылась в РАХ

А.Ф.Комелин. Фрагмент иконостаса. Храм Сергия Радонежского в Гольяново. 2023. Камень. Масштаб 1,31. Собственность автора

Российская академия художеств представляет юбилейную выставку произведений живописца, академика РАХ Ирины Александровны Старженецкой и скульптора, почетного члена РАХ Анатолия Фёдоровича Комелина, которая продолжает серию академических проектов творческих династий. Экспозиция продемонстрирует около 50 авторских работ, созданных в последние годы, часть из которых публике предстоит увидеть впервые. «Ирина Старженецкая и Анатолий Комелин — семейная пара, которая соединила в своем творческом и жизненном союзе основные виды искусства и главные пути приближения к сакральной тематике», — считает искусствовед Александр Якимович. Они часто выставляются вместе, их связывает не только семейный союз, но и тесные узы творчества. Несмотря на то, что авторы используют разные изобразительные приёмы и средства, их работы очень гармоничны, созвучны и удачно дополняют друг друга.

На протяжении всего своего творческого пути Ирина Старженецкая обращается к довольно простым жизненным темам, при этом вкладывая в каждое произведение скрытые значения и особый сакральный смысл. На выставке можно увидеть такие картины, как «День Троицы» (140х100, холст, масло), «Небо. Дерево. Красная крыша» (2020, 120х150, холст, масло), «Рассвет» (2023, 110х150, холст, масло), триптих «Орнамент» (2020, 90х70, холст, масло) и другие. Она не следует определенному жанру, её работам скорее свойственна взаимосвязь с внешними обстоятельствами и событиями, происходившими в жизни. Опираясь на реальные впечатления, она создает свой уникальный художественный мир. Через пейзажи и портреты мастер стремится передать не конкретные детали, а состояния природы и человека. Для портретных образов Ирины Александровны характерна чрезвычайно экспрессивная манера письма, гротесковость поз и движений, как в полотне «Стрелец» (2023, 130х110, холст, масло). В изображении ликов или человеческого тела светотеневая моделировка фигур тщательно продумана, благодаря чему композиция на полотне не является плоскостной, какой может показаться на первый взгляд, что хорошо читается в «Автопортрете в проеме» (2022, 140х70, холст, масло). Предельно укрупняя план, она достигает исключительного драматизма.

Работы автора поражают своей пластической свободой, широким мазком, мощной стихией цвета, который и является основным художественным средством. В её палитре используются как радужные сочетания, так и откровенно чёрные тона, в зависимости от мыслей и переживаний мастера. «Я обуреваема цветом, а цветы — это повод» — признается художник. Композиции «Цветы белые и красные» (2023, 110х150, холст, масло), «Злые тюльпаны» (2023, 100х140, холст, масло), «Темная лилия» (2023, 105х150, холст, масло), «Наперстянка» (2018, 100х90, холст, масло) и другие - это не букеты и натюрморты, а часть мироздания, выражение особых душевных состояний.

И.А.Старженецкая. Стрелец. 2023. 130х110. Холст, масло. Собственность автора

И.А.Старженецкая. Злые тюльпаны. 2023. 100х140. Холст, масло. Собственность автора

И.А.Старженецкая. Цветы белые и красные. 2023. 110х150. Холст, масло. Собственность автора

Обобщенность форм и абстрактный характер пластического рисунка освобождает изображённые объекты от привязанности к определённому месту и времени, от этого пространство самодостаточно и независимо. Всё это усиливает ассоциативное восприятие у зрителя, даёт свободу для интерпретаций и вызывает эмоциональный отклик, наблюдатель имеет возможность погрузиться не только в полотна, но внутрь себя. Вильям Мейланд писал: «Общее движение творческого поиска Старженецкой можно истолковать как движение от сложности к простоте. Красота и разнообразие мира, воздействуя на неё как огромная симфоническая стихия, словно побуждают в каждом отдельном пейзаже или портрете к выделению одной или нескольких достаточно простых мелодий».

Анатолия Комелина искусствоведы называют одним из наиболее ярких и самобытных современных скульпторов. Первоначально работая в традициях фигуративной пластики, мастер пришёл к сдержанному и аскетичному художественному языку. В его композициях мера условности крайне велика - избегая детализации, автор демонстрирует силу и выразительность пластического минимализма. В своём творчестве он идёт не от натуры, а как бы изнутри неё, и не столько трансформирует, сколько обнажает её сущностные свойства. По словам Комелина, форма для него подчинена образу, заложенному в материале. Его резцу подвластны дерево, камень и металл, однако в экспозиционном пространстве МВК РАХ будут также представлены многочастные композиции, выполненные из пеноплекса. В произведениях из этого мягкого современного материала Анатолию Фёдоровичу, благодаря мастерству и многолетнему опыту работы с камнем, удаётся создать не только убедительную имитацию настоящего белокаменного рельефа. Необычны такие его работы, как «Воспоминания родителей» (2020, пеноплекс), «Дети играющие» (2020, пеноплекс, металл, графика), «Реквием – буфф» (2023, пеноплекс, металл, воздушные шары), а также графические изображения, дополняющие скульптуру.

А.Ф.Комелин. Адам и Ева. Фрагмент композиции Изгнание из Рая. 2021. Пеноплекс металл. Собственность автора

В последнее десятилетие автор обращается к религиозной тематике и создает традиционные образы в уникальной, личностной интерпретации. Погруженность художника в древнерусское искусство — не стилизация, а пережитое, пропущенное через всё своё существо глубокое понимание. Анна Рындина писала: «Мир толкуется им не как предметная или историческая конкретика, а как "особая реальность", раскрывающая все грани видимого и невидимого как Событий, космических по своим масштабам <…> Если охватить взглядом творчество Комелина в целокупности, то сама его мастерская воспринимается как некое подобие Дома Творца всего сущего».

Ирина Старженецкая и Анатолий Комелин часто работают вместе над созданием различных художественных концепций и их реализацией, творчество авторов часто объединено общими темами. Исследователи отмечают необыкновенную способность знаменитого дуэта отрешиться от всего земного и видеть мир как бы сверху, улавливая гармонию всего сущего и связывая между собой то, что в повседневной жизни может показаться разрозненным. Юбилейный выставочный проект «И тень, и свет…» — ещё один удачный пример работы этого творческого тандема.

Ирина Александровна Старженецкая родилась 10 декабря 1943 года в Узбекской ССР в семье художников. Получила классическое художественное образование в Московском академическом художественном лицее (1962 г.) и Московском государственном академическом художественном институте им. В.И. Сурикова, где её учителями были А.А. Грицай, Д.Д. Жилинский, С.Н. Шильников. С 1962 по 1985 гг. работала художником-постановщиком в театрах Москвы, Саратова, Самары, Кемерово, Хабаровске и других городов. С 1989 года реализует проекты в области церковного искусства. Член Союза художников России (1969 г.), академик Российской академии художеств (2007 г.). Имеет ряд государственных и общественных наград, в том числе — лауреат Государственной премии РФ (2000 г.). Станковые произведения автора хранятся в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), в Российском национальном музее музыки (Москва), в коллекции музея Людвига (Германия), а также частных собраниях в России, США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и других странах.

Анатолий Фёдорович Комелин родился 9 декабря в 1953 году в Марийской АССР. Окончил Пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого (1976 г.), затем несколько лет преподавал в художественной школе Барнаула до 1980 года, а в 1981 году переехал в Москву. Работает как в станковом, так и в монументальном искусстве. Реализовал ряд скульптурных композиций, объектов, рельефов для православных храмов России. Член Союза художников России (1984 г.), почетный член РАХ (2014 г.). Имеет ряд государственных и общественных наград. Участник выставок с 1978 года. Станковые произведения представлены в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Центре современного искусства «МАРС», художественных музеях Вологды, Ярославля, Барнаула, Новосибирска, а также в частных коллекциях внутри страны и за рубежом.

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