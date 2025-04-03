Выставка «Наряды с Непрядвы» открылась в музее русского быта «По сусекам»

В музее русского быта «ПО СУСЕКАМ» проходит выставка «Наряды с Непрядвы», посвященная традиционному крестьянскому костюму территории Куликова Поля. Выставка даёт возможность увидеть многообразие форм крестьянской женской одежды различных возрастов и статусов, бытовавших в самом центре историко-географической территории Куликова Поля — у истоков легендарной реки Непрядвы. Местную традицию ярко характеризуют уникальные образцы текстиля рубежа XIX-XX веков из деревень Богородицкого уезда Тульской губернии, составлявших в прошлом церковный приход села Никитского.
Выставку представляет Игорь Евгеньевич Климов – лауреат Всероссийских и международных конкурсов, коллекционер, фольклорист, педагог высшей квалификационной категории, соискатель ученой степени кандидата искусствоведения.