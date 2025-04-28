В рамках акции «Сад памяти» к 80-летию Победы и Году защитника Отечества на ВДНХ высадили клены

Проведение субботников на ВДНХ давно является доброй традицией. Новой важной традицией стало участие Выставки в масштабной акции «Сад памяти», цель которой — сохранение памяти о бойцах Великой Отечественной войны. Деревья, высаженные на ВДНХ участниками акции, станут живым напоминанием о подвиге героев.

В юбилейный год Великой Победы Главная выставка страны вновь стала одной из столичных площадок, где общегородской субботник состоялся совместно с эколого-патриотической акцией «Сад памяти». Проект реализуется с 2020 года и объединяет сотни тысяч участников по всей России.

26 апреля в акции на ВДНХ приняли участие генеральный директор АНО «Сад памяти» Вячеслав Харламов, Герои России, летчики-космонавты Федор Юрчихин, Александр Лазуткин и Сергей Прокопьев, актриса, общественный деятель, руководитель премии «На благо мира» Инна Гомес, актер, теле- и радиоведущий Антон Юрьев, актер театра и кино Нил Кропалов, актер Алексей Лукин.

Амбассадорами проекта на территории Выставки были высажены памятные деревья — саженцы клена красного, которые станут живым напоминанием о воинах-героях. 22 молодых деревца теперь растут возле Южной петли Кольцевой дороги, слева от арки Главного входа. Примечательно, что при всем многообразии растений на ВДНХ деревьев этого вида здесь ранее не было. Осенью листья этого клена станут пурпурными, добавив Выставке ярких красок.

Еще одной задачей субботника на ВДНХ 26 апреля стала высадка розовых кустов, которые уже этим летом будут цвести и благоухать. Возле фонтана «Дружба народов» и в Северном розарии в рамках восстановления исторических цветников было высажено более 200 роз сортов: «Леонардо да Винчи», «юбилей принца Монако», «сатчмо», «помпонелла» и другие.

Всего же на субботниках ВДНХ в этом году высадили свыше 350 деревьев и кустарников. В их числе: груши сорта «мраморная» на Грушевой аллее, калина обыкновенная, арония Мичурина и боярышник Арнольда в парке «Останкино».

Также на субботнике 26 апреля вновь собирали ремизы. Еще 18 ремиз было установлено в зоне цветников «Большая картина полей». Всего же на ВДНХ их теперь более тридцати. Эти домики для полезных насекомых станут оригинальными элементами садового дизайна Выставки, выполняя как практические, так и декоративные функции. Полезные насекомые (пчелы, божьи коровки) смогут «останавливаться» в таких домиках, чувствуя себя в безопасности.

ВДНХ — излюбленное место для досуга и развлечений многих москвичей и гостей города. Площадь территории ВДНХ и парка «Останкино» составляет более 325 гектаров. Здесь находится порядка 135 гектаров газонов, свыше 77,5 тысячи кв. м цветников, более 70 тысяч деревьев и свыше 260 тысяч кустарников, включая более 36 тысяч кустов роз. Озеленением и благоустройством территории занимаются более 250 специалистов.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы, при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. Реализуется в поддержку национального проекта «Экология».