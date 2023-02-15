В РАХ представили выставку произведений Алёны Дергилёвой «Нарисованная Москва»

Российская академия художеств представляет выставку произведений члена-корреспондента РАХ Алёны Дергилёвой «Нарисованная Москва». Экспозицию составили около сорока акварелей разных лет признанного московского графика, успешно работающего в техниках рисунка, акварели, офорта и литографии, в книжной иллюстрации и станковой форме.

Центральное место в творчестве художника занимает образ родного города. На протяжении десятилетий она рисует и пишет его, путешествуя по улицам, площадям, переулкам, находя все новые поводы для вдохновения. Пречистенка и Остоженка, Кузнецкий мост и проспект Мира, Таганка и Сивцев Вражек открывают ей свои тайны. Столица многолюдная, живая, «теплая», включающая человека в свою историческую и повседневную круговерть, запечатлена автором с необыкновенной любовью и выразительностью. Старинные храмы и особняки, доходные дома и станции метро, изображенные ею – это и памятники архитектуры, воплощенная красота, связь времен, и неотъемлемая часть сегодняшней жизни. Они, словно камертон, «выстраивают» наше сознание в исторической перспективе и одновременно «живут» в городе, под ветром, снегом, дождем, неся печать времени. Работы мастера отличаются одухотворенностью, особым чувством города, свойственным художнику. Ее высокий профессионализм, талант делают каждую из них сравнимой с лирической новеллой.

«У Дергилёвой Москва, как правило, густо заселена и пронизана лучами солнца и доброй человеческой энергией. Москва Дергилёвой огромна, таинственна и колдовски притягательна. Художник честно говорит нам, что город интересен ему не бетонной строгостью зданий, а разнообразием художественных ощущений, которые не приедаются даже при их избыточности. Акварели серии «Нарисованная Москва» хочется внимательно рассматривать. Они возрождают уже почти забытое отношение к картине, как к дорогому и давнишнему другу, спутнику жизни», - отмечал доктор искусствоведения, профессор Н.П.Бесчастнов (1951-2021) .

Выставка в залах Российской академии художеств – это новая встреча с творчеством тонкого и глубокого автора, возможность вновь обраться к истории российской столицы и нашей страны, ее культуры, повод многое переосмыслить.

Алёна Дергилёва. Быстроденьги на Старой Басманной. 50х76 см, 2021

Алена Дергилёва. Илья Обыденный. 78х58 см, 2022

Алена Дергилёва. Интересный дом на Чистопрудном бульваре. 78х58 см, 2022

Алена Дергилёва. Чудо на Остоженке. 78х58 см, 2021

Алена Дергилёва. Большая Пироговская, д. 17. 58х78 см, 2022

Алена Дергилёва. Лето. Станция метро «Площадь Революции». 48х58 см, 2022

Алена Дергилёва. На 3-ей Рыбинской улице, д. 25. 78х58 см, 2021

Алена Дергилёва. На Сухаревке. 78х58 см, 2021

Елена Ивановна Дергилева родилась в Москве в 1952 году в семье художников. В 1975 году окончила Московский текстильный институт. С 1976 года - член молодежной секции МОСХа, в 1982-1984 годы являлась стипендиатом СХ СССР. В 1984-1987 годы стажировалась в Творческой мастерской графики Академии художеств СССР под руководством О.Г. Верейского. Алёна Дергилёва - член Союза художников СССР (1983) и Московского союза художников (1983). Она автор нескольких крупных графических серий выполненных в техниках офорта и литографии: «По Нечерноземью», «Русская провинция», «Портреты исторических деятелей», «Ветераны Великой Отечественной войны», «Друзья-художники». Художник много работает в книжной графике, проиллюстрировала произведения Ф.М. Достоевского, И.А. Бунина, Э. Ростана, ряд этих книг отмечен дипломами ежегодного Всероссийского конкурса издателей.

Е.И.Дергилёва участник многих московских, российских и международных художественных выставок, с 1984 года ею проведено более 20 персональных выставок в России и за рубежом. Она – лауреат конкурса имени Виктора Попкова (2004), лауреат Премии города Москвы 2012 года в области литературы и искусства в номинации «Изобразительное искусство» за создание книги графических и живописных композиций «Москва: домашний альбом», награждена дипломом и медалью «Достойному» Российской академии художеств. Произведения автора находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Музеев Московского Кремля, Российской академии художеств, Музея истории Москвы, Регионального отделения УСДВ РАХ, музея Л.Н. Толстого (Москва), Министерства культуры Россйской Федерации, Музея современного искусства П. Людвига (Кельн, Германия), Картинной галереи Дортмунда (Германия), Венгерского национального музея, других музеев, в российских и зарубежных частных коллекциях.

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