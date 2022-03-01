Выставка «Ия и Я» к 75-летию со дня рождения Юрия Богатырева открывается в Музее кино

5 марта 2022 года на выставке «Ия и я» впервые будут представлены вниманию публики предметы из архива народной артистки СССР Ии Саввиной. Архив поступил в музей совсем недавно, в конце 2021 года, по инициативе супруга актрисы — актёра и кинорежиссёра Анатолия Васильева. Эту интересную коллекцию составляют личные вещи Ии Сергеевны, графические произведения (большинство из которых выполнено друзьями и близкими актрисы), сувениры, обыгрывающие образы экранных персонажей Саввиной, рукописи (дневники актрисы, письма друзей, открытки), фотографии и т.д.

Юрий Богатырёв. Кадр из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», 1974 год

Без Ии Саввиной невозможно представить себе историю отечественного кино – ведь она сыграла главные роли в этапных фильмах 60-х («Дама с собачкой» Иосифа Хейфица, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского), её героиня в фильме «Гараж», учёный Аникеева (как, впрочем, и все герои этой грустной комедии Эльдара Рязанова) стала фольклорным персонажем. Индивидуальность этой актрисы была такова, что кино не могло без неё обойтись на протяжении многих десятилетий.

В экспозицию «Ия и я» вошли избранные предметы из недавно поступившего в музей архива Ии Саввиной, среди которых – рисунки (рисованные поздравительные открытки) Юрия Богатырёва — актёра, частого гостя дома Саввиной-Васильева. Богатырёва и Саввину связывали многолетняя дружба и сценическое партнёрство (с 1977 года оба служили во МХАТе). А ещё Ия Саввина и Юрий Богатырёв родились в один день – 2 марта.

В 2022 году исполнилось 75 лет со дня рождения Юрия Богатырёва – одного из самых ярких актёров отечественного кино и театра 70-80-х, звезды не сходящих с экранов фильмов Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня». Наша выставка напоминает ещё об одной ипостаси Богатырёва – он был самобытным и плодовитым художником. Практически все его многочисленные друзья и коллеги имеют в своих архивах, домашних коллекциях портреты, рисунки, рисованные открытки от Юрия Богатырёва. Конечно, были они и в архиве его близкого друга, известной актрисы и хозяйки гостеприимного дома Ии Саввиной.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.