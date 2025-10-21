Оплата публикаций

Ивана Никифорчина посвятили в горцы во время гастрольного тура МГАСО

Зарема Бутаева и Иван Никифорчин. Фото: Сергей Прокудин-Лемешев
Московский государственный академический симфонический оркестр и художественный руководитель Иван Никифорчин провели первый совместный гастрольный тур «Шедевры русской классики». В туре приняла участие заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина. В программу вошли произведения Н.А.Римского-Корсакова, С.В.Рахманинова, Д.Д.Шостаковича, ставшие «визитной карточкой» отечественной симфонической музыки.

С огромным успехом МГАСО выступил в Государственном республиканском русском драматическом театре им. М. Горького в Махачкале, Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова в Грозном и филиале Мариинского театра в Республике Северная Осетия − Алания во Владикавказе.

Во всех городах оркестр ждал аншлаг и радушный прием организаторов. В Махачкале министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева вручила Екатерине Мечетиной, директору МГАСО Ирине Шигоревой и коллективу ведомственные благодарности и памятные сувениры от дагестанских кубачинских мастеров. Директор ГБУ Республики Дагестан «Дагестанский государственный театр оперы и балета» Магомед Абасов подарил Ивану Никифорчину папаху и бурку, и ко всеобщей радости зала и музыкантов посвятил Ивана Михайловича в горцы.

