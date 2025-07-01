Выставка «Орлёнок»: Код детства» открылась в Музее Победы

В Музее Победы 1 июля открылась выставка «Орлёнок»: Код детства». Новая экспозиция посвящена 65-летию со дня основания одного из крупнейших детских лагерей России. В выставку вошли около 100 подлинных раритетов, которые предоставили музей истории Всероссийского детского центра «Орлёнок» и Московский дворец пионеров на Воробьевых горах.

В музее на Поклонной горе воссоздали атмосферу легендарной «республики детства». Выставка знакомит с ежедневной жизнью «орлят» — гости увидят форму детей и вожатых разных лет, коллекцию значков и медалей, удостоверения и грамоты, открытки и плакаты. И конечно, символы пионерии — алый галстук, горн и барабан. Экспозиция расскажет, как ребята проводили время и чем занимались, как был обустроен быт детей. Посетители также узнают о самых известных гостях и участниках смен в «Орленке».

Среди уникальных предметов выставки – первое красное бархатное знамя «Орлёнка» и галстук, который в 2022 году побывал на МКС. В витринах также представлены многочисленные фотографии, печатные издания, фигурки пионеров, записи и дневники вожатых, рабочие тетради дежурных по лагерю и другие документы. Кроме того, на выставке в Музее Победы можно увидеть подарки «Орлёнку». Например, гитару барда, поэта, киноактёра Юрия Визбора и книгу «Земная и космическая живопись» с автографом Алексея Леонова – первого человека в мире, вышедшего в открытый космос.

«На протяжении всех лет своей деятельности «Орленок» учит ребят быть справедливыми, ценить настоящую орлятскую дружбу, быть активными участниками социальной жизни страны, не на словах, а на деле заботиться о процветании своей страны», – отметила директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.