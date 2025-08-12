VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВ театре Гонзаги стартовал фестиваль «Созвездие Хрустальной Турандот»

В театре Гонзаги стартовал фестиваль «Созвездие Хрустальной Турандот»

editor
By editor
35
театр гонзаги - архангельское - хрустальная турандот
Фото: НП «Хрустальная Турандот»

В театре Гонзаги прошёл первый концерт нового ежегодного фестиваля «Созвездие Хрустальной Турандот». Открыл его известный баянист, вокалист и композитор Айдар Гайнуллин вместе с ансамблем «Эйфория».

Айдар Гайнуллин — заслуженный артист Татарстана, лауреат 18 международных конкурсов, обладатель премий «Ника», «Белый слон» и «Кинотавр». Он выступал на лучших сценах мира — от Carnegie Hall и Берлинской филармонии до Кремлёвского дворца. Его концерты ценят за сочетание мастерства, эмоциональности и интересных музыкальных идей.

Ансамбль «Эйфория», созданный Гайнуллиным, объединяет музыкантов-виртуозов, которые играют на ведущих площадках России и Европы. В программе вечера прозвучали произведения Макса Рихтера, Дмитрия Шостаковича, Астора Пьяццоллы, Александра Шнитке, Александра Муравьёва, Алины Гайнуллиной (премьера), Ханса Циммера, Gotan Project, Винченцо Монти, Sting, а также авторские композиции Айдара Гайнуллина.

Особая акустика театра сделала концерт ещё более атмосферным, а сочетание исторической обстановки и живой музыки подарило слушателям запоминающийся вечер.

Фестиваль продолжает культурные традиции Архангельского. Ещё более двух веков назад князья Юсуповы устраивали здесь театральные и музыкальные вечера. Сегодня театр Гонзаги снова притягивает зрителей, чтобы познакомить их с яркими артистами и интересными программами.

По решению организаторов фестиваль «Созвездие Хрустальной Турандот» будет проходить в Архангельском ежегодно.

Предыдущая статья
Самые популярные треки поколения Z
Следующая статья
Ирина Ковалевич: «Творчество вошло в мою жизнь, как вспышка метеора!»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru