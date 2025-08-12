В театре Гонзаги стартовал фестиваль «Созвездие Хрустальной Турандот»

В театре Гонзаги прошёл первый концерт нового ежегодного фестиваля «Созвездие Хрустальной Турандот». Открыл его известный баянист, вокалист и композитор Айдар Гайнуллин вместе с ансамблем «Эйфория».

Айдар Гайнуллин — заслуженный артист Татарстана, лауреат 18 международных конкурсов, обладатель премий «Ника», «Белый слон» и «Кинотавр». Он выступал на лучших сценах мира — от Carnegie Hall и Берлинской филармонии до Кремлёвского дворца. Его концерты ценят за сочетание мастерства, эмоциональности и интересных музыкальных идей.

Ансамбль «Эйфория», созданный Гайнуллиным, объединяет музыкантов-виртуозов, которые играют на ведущих площадках России и Европы. В программе вечера прозвучали произведения Макса Рихтера, Дмитрия Шостаковича, Астора Пьяццоллы, Александра Шнитке, Александра Муравьёва, Алины Гайнуллиной (премьера), Ханса Циммера, Gotan Project, Винченцо Монти, Sting, а также авторские композиции Айдара Гайнуллина.

Особая акустика театра сделала концерт ещё более атмосферным, а сочетание исторической обстановки и живой музыки подарило слушателям запоминающийся вечер.

Фестиваль продолжает культурные традиции Архангельского. Ещё более двух веков назад князья Юсуповы устраивали здесь театральные и музыкальные вечера. Сегодня театр Гонзаги снова притягивает зрителей, чтобы познакомить их с яркими артистами и интересными программами.

По решению организаторов фестиваль «Созвездие Хрустальной Турандот» будет проходить в Архангельском ежегодно.